볼턴 前안보보좌관 ‘기밀 유출 혐의’ 기소…‘정치 보복’ 논란 커져

도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 임기 때 백악관 국가안보보좌관을 지내며 북미 협상에도 관여했던 존 볼턴이 16일(현지시간) 국가 기밀 유출 혐의로 기소됐다.

연합뉴스

워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 메릴랜드주의 연방 대배심원단은 이날 볼턴을 1급 비밀을 포함한 국방 기밀을 불법으로 보관하고 유출한 18건의 혐의로 기소했다.

기소장에 따르면 볼턴은 2018년 4월부터 2019년 9월까지 트럼프 대통령의 국가안보보좌관을 지내면서 수행한 업무를 상세히 기록한 ‘일기장 같은’ 자료 수백장을 기밀 취급 인가가 없는 두 명의 친척과 공유했다. 그가 자료를 친척에게 보낼 때 사용한 개인 이메일 계정은 이후 해킹됐는데, 미국 당국은 해커가 이란 정부와 연계된 것으로 판단했다.

검찰은 볼턴이 많은 기밀 자료를 출력해 허가 없이 메릴랜드주 자택에 보관했다고 주장했다. 사법 당국은 지난 8월 볼턴의 자택과 사무실을 압수수색해 컴퓨터와 전화기, 다량의 문건을 확보한 바 있다.

볼턴은 주요 외교 정책을 두고 트럼프 대통령과 충돌하다 안보보좌관에서 경질됐다. 이후 그는 언론 인터뷰 등에서 트럼프 대통령을 가차없이 비판했고, 2020년 발간한 저서에서도 트럼프 대통령을 비판적으로 묘사했다.

이번 기소는 트럼프 대통령의 재집권 이후 그의 정적들이 연이어 기소돼 보복 논란이 제기되는 가운데 이뤄졌다.

워싱턴포스트에 따르면 소식통들은 법무부의 고위 관료들이 메릴랜드 검찰청에 볼턴 기소를 서두르라고 압박했으며, 볼턴 수사에 관여하는 법무부내 국가안보 관련 부서를 이끄는 존 아이젠버그가 전날 백악관에 있었다고 전했다고 전했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 행사에서 볼턴 기소에 대해 질문받자 “난 몰랐다”면서 “그는 나쁜 사람”이라고 거듭 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지