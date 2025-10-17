李대통령, 동남아 대상 '불법 구인광고' 긴급 삭제 지시

이재명 대통령은 17일 캄보디아 내 한국인 범죄 피해와 관련, 캄보디아를 포함해 동남아시아 전체를 대상을 불법 구인광고를 긴급 삭제 지시했다.

이재명 대통령. 대통령실 제공

이규연 대통령실 홍보소통수석은 용산 대통령실 브리핑에서 “이 대통령은 이번 캄보디아 사태와 관련해 방송미디어통신위원회, 방송미디어통신심의위원회, 경찰청에 캄보디아뿐만 아니라 동남아시아 전체를 대상으로 불법 구인광고를 긴급히 삭제하라고 지시했다”면서 “캄보디아에 대한 단속이 강화되자 유인 광고의 행선지가 다른 동남아 국가로 옮겨갈 수 있다는 판단 때문이다”라고 전했다.

이 수석은 “이들 기관은 불법 광고가 노출되는 사이트를 면밀히 모니터링하고, 그 결과를 포털사업자 등에게 전달할 방침”이라며 “정부는 관계기관이 포함된 합동 대응 태스크포스(TF)를 긴급히 구성했다”고 설명했다. 이 수석은 이날 네이버, 카카오, 구글 등이 참여하는 협의체도 구성해 본격적인 자율 심의체제도 가동했다고 전했다.

