李대통령, 강훈식 ‘전략경제협력 특사’ 임명…내주 유럽 방문

대통령실은 17일, 이재명 대통령이 ‘K방산 4대 강국’ 달성이라는 국정과제 이행을 위해 강훈식 대통령 비서실장을 전략경제협력 대통령 특사로 임명했다고 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “강 실장은 다음 주 유럽 내 방산협력 대상국가를 방문해 대통령 친서를 전달하는 것을 시작으로, 내년 상반기까지 3차례에 걸쳐 전략경제협력을 위한 대통령 특사 임무를 수행할 계획”이라고 전했다.

강훈식 대통령 비서실장. 공동취재사진

강 대변인은 “이재명정부는 국정과제로 추진하고 있는 방산 4대 강국 구현을 위해 대통령실 전체를 아우르는 ‘방산 컨트롤타워’를 구축하고, 수출지원 방안을 포함한 방위산업 발전전략을 추진하고 있다”면서 “대통령은 방산수출 대상국과 안보와 경제, 전방위적인 지원방안을 책임성 있게 논의할 수 있도록, 대통령실 전체를 대표하는 강훈식 비서실장을 특사로 임명했다”고 설명했다.

대통령실은 기존 방산수출 사업은 국가 간 협력보다는 방산업체 개별역량이 수출성사 여부를 결정하는 중요한 요소였지만, 최근 북미, 유럽, 중동, 아시아 등 전 세계에서 서둘러 추진하고 있는 초대형 방위사업은 국방, 안보 측면을 넘어 금융지원, 산업협력, 방산 스타트업 협력 등 경제 분야 전반에 걸친 정부의 폭넓은 지원이 수출 성패를 좌우하는 핵심동력이 되고 있다고 설명했다.

대통령실은 현재 강 실장이 전략경제협력 특사로 방문 예정인 국가들과 추진하고 있는 방산제품 도입규모가 총 562억달러, 약 79조원 수준에 달한다고 설명했다. 다만 방산수출 대상국과의 관계나 현재 진행 중인 협상에 영향을 줄 수 있어 이번 방문 국가를 구체적으로 밝히기는 어렵다고 전했다.

강 대변인은 “우리나라와 방문국 사이 추진 중인 초대형 방산무기 도입사업의 사업자 선정과 관련해 주요결정이 임박한 상황이기에 서둘러 방문을 추진하게 됐다”면서 “방산수출 지원은 한 번에 끝나는 것이 아니라 대상국가별 특성, 사업별 추진단계에 맞추어 끊임없이 추진해야 한다. 정부는 향후에도 실무자부터 최고위급까지 단계별 협력을 지속 추진할 계획”이라고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지