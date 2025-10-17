참빛그룹, 창립 50주년 기념식 개최…글로벌 미래비전 발표

창립 50주년을 맞은 참빛그룹이 제2의 도약을 다짐했다.

참빛그룹은 16일 서울 포시즌스호텔에서 ‘빛으로 걸어온 50년, 미래를 밝히는 100년’이라는 슬로건을 걸고 창립 50주년 기념식을 개최했다. 지난해 타계한 이대봉 회장에 대한 추모 묵념으로 시작한 이날 기념식에는 이호웅 참빛그룹 회장을 비롯한 임직원들과 관계자 300여명이 참석했다.

참빛그룹 임직원들이 16일 서울 포시즌스호텔에서 열린 창립 50주년 기념식에서 기념촬영을 하고 있다. 참빛그룹 제공

참빛은 1975년 고(故) 이대봉 회장이 설립한 동아항공화물주식회사를 모태로 한국과 베트남에 20여개 계열사를 가진 중견기업이다.

이대봉 회장은 학교폭력으로 세상을 떠난 아들의 모교 서울예고가 부도 위기에 처하자 사재를 털어 학교법인 서울예술학원(서울예고·예원학교)를 인수했다. 한빛그룹은 도암이대봉재단을 통해 예술영재와 어려운 청소년들을 위한 장학사업도 활발히 펼쳐왔다.

이호웅 회장은 기념사에서 “50년 전 항공화물업계에서 첫걸음을 디딘 참빛그룹은 선대 회장님의 탁월한 경영 능력과 임직원 여러분 모두의 헌신적 노력으로 이제 에너지·레저·금융·교육·라이프스타일 브랜드까지 다양한 분야에서 주목받는 중견기업으로 성장할 수 있었다”고 말했다. 그러면서 “앞으로 더욱 내실을 다지며 기업의 사회적 책임을 다하겠다”고 덧붙였다.

이어 이호성 부회장은 베트남 하노이 호텔과 골프장 등 레저시설의 전면 리모델링, 2030년 개장 예정인 베트남 경마장 사업 계획 등의 비전을 발표했다.

