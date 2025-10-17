민중기 특검, ‘김건희 투자’ 주식 매도로 약 1억원 차익…“지인 소개로 투자”

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨의 각종 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사가 태양광 소재업체 네오세미테크의 비상장주에 투자한 후 상장 폐지 직전 팔아 약 1억원의 차익을 거둔 것으로 나타났다. 특검이 김씨를 상대로 투자 계기 등을 추궁했던 종목에 민 특검도 투자한 것이다.

17일 관보에 따르면 민 특검은 부산고법 부장판사 시절인 2009년 공직자 재산공개를 통해 네오세미테크 주식 1만주 보유 사실을 밝혔다. 서울고법 부장판사였던 이듬해에는 1만2306주를 매각해 약 1억5800여만원의 차익을 거뒀다고 신고했다.

이와 관련해 김건희 특별검사팀(특검 민중기)은 이날 “민 특검은 2000년 초 회사 관계자가 아닌 지인의 소개로 해당 회사(네오세미테크)에 약 3000∼4000만원을 투자했다가 2010년 증권사 직원의 매도 권유로 해당 회사 주식을 1억3000여 만원에 매도했다”고 밝혔다.

네오세미테크는 2010년 분식회계 적발로 상장폐지됐는데, 상장폐지 직전에 주식을 팔아 약 1억원의 차익을 실현한 것이다. 전날 민 특검의 투자 사실이 알려지자 일각에서는 민 특검이 미공개 정보 이용 거래 의혹을 이용한 게 아니냐는 의혹이 제기되기도 했다. 오명환 전 네오세미테크 대표는 민 특검과 대전고, 서울대 동기인 것으로 알려졌다.

이 업체는 김씨의 주가조작 의혹과 관련해 특검의 수사선상에도 오른 바 있다.

특검팀은 8월 김씨를 조사하며 김씨가 과거 이 주식에 투자한 경위를 추궁했다.

김씨는 2009년 한 증권사 직원과의 통화에서 네오세미테크 주식을 거론하며 “일단 오늘 공매도 하는 걸로 (나만) 먼저 받았다”고 말한 것으로 알려졌다. 특검은 김씨에게 상장 예정일 하루 전에 공매도를 할 수 있는 특혜를 혼자 받은 게 아니냐며 위법 행위에 가담한 게 아닌지 물었다고 한다.

김씨는 도이치모터스 주가조작 의혹 관련 특검팀 조사 등에서 “주식에 대해 잘 모른다”는 취지로 주장했는데, 특검은 네오세미테크 주식 거래가 초보 투자자가 접근하기 어려운 주식임을 고려했을 때 김씨가 주식시장에 대한 이해도가 높았다고 보기도 했다.

다만 해당 내용은 8월28일 구속기소 된 김씨의 피의사실에서 배제됐다.

