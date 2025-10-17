“1년에 단 한 번”…신성통상 탑텐, ‘최대 80%’ 초대형 할인행사 시작

신성통상은 SPA 브랜드 탑텐과 탑텐키즈의 초대형 할인 행사 ‘텐텐데이(TENTEN DAY)’가 17일부터 시작된다고 밝혔다.

매년 10월에만 열리는 텐텐데이에서는 신제품부터 베스트셀러까지 다양한 제품에 1+1 혜택과 최대 80% 릴레이 특가가 적용된다. 소비자들 사이에선 “10월=텐텐데이”라는 공식이 있을 정도로, 이맘때 SNS에서는 ‘오픈런 꿀팁’과 ‘필수템 리스트’가 활발히 공유되기도 한다.

주목받는 제품은 이른바 ‘혁신 기술 삼총사’다. 신규 출시된 에어테크(AIRTECH) 경량 패딩은 미세 기공 구조와 써멀로프트 기술로 공기처럼 가볍지만 안정적인 보온성을 제공한다. 세탁기와 건조기 사용이 가능한 ‘이지케어’ 기능까지 갖춰, 일상에서 매일 입기 좋은 아우터로 꼽힌다.

발열 내의의 대명사 온에어(ON Air)는 흡습발열 기술을 적용해 인체에서 발생하는 수분을 열로 바꿔 자연스러운 따뜻함을 제공한다. 네 가지 라인업으로 세분화해 가볍게 입는 가을용부터 혹한기 대응용까지 폭넓게 선택할 수 있다. 레이어드에 좋은 얇고 부드러운 라이트웜부터 일상복과 실내복으로 활용 가능한 모이스처웜, 에어로히트 광발열 기술과 울 블렌드를 더해 한층 강화된 보온성을 자랑하는 수퍼웜과 익스트림웜 등이다.

단정하면서도 우아한 분위기를 연출할 수 있어 오피스룩과 나들이룩으로 입기 좋은 프리미엄 메리노 라인 역시 인기다. 19.5 마이크론의 극세 메리노 울 100% 소재를 사용해 은은한 광택과 세련된 컬러감을 구현했다. 방축 가공 처리로 기계 세탁도 가능해, 프리미엄 소재의 고급스러움과 관리 편의성을 겸비했다.

이 외에도 옥스포드 셔츠, 이지팬츠, 아티스트와 협업한 콜라보레이션 상품 등 다양한 베스트셀러 아이템들이 준비돼 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

연중 최대 행사에 맞춰 다양한 프로모션도 진행된다. 소셜미디어에서는 “10 WAYS TO FEEL ENOUGH – 소중한 하루가 매일이 되도록”이라는 주제로 캠페인이 전개된다.

이번 행사와 맞춰 탑텐몰 UI 개편도 단행한다. 오프라인 매장처럼 직관적인 카테고리 구조와 성별·아이템별 분류를 강화해 효율적인 쇼핑 경험을 제공한다는 설명이다.

탑텐 관계자는 “텐텐데이는 이제 단순한 세일 행사가 아니라, 소비자들이 손꼽아 기다리는 국민 패션축제로 자리 잡았다”라며 “에어테크, 온에어 등 혁신 제품과 파격 혜택에 더해, 이번 행사와 함께 새롭게 선보이는 탑텐몰 UI 개편으로 온라인 쇼핑 경험까지 업그레이드하며 ‘10월=텐텐데이’라는 공식을 더욱 확고히 하겠다”고 말했다.

‘텐텐데이’는 전국 오프라인 매장과 공식 온라인몰에서 동시 진행된다.

