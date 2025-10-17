우크라 공격한 러시아 소형 드론서 북한제 집속탄 첫 포착

우크라이나 공격에 동원된 러시아의 소형 드론에 북한제 집속탄이 장착된 것으로 확인됐다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 16일(현지시간) 보도했다.



NYT에 따르면 영국 분쟁군비연구소(CAR) 조사팀은 최근 우크라이나를 방문, 남부 헤르손 지역 인근에서 지난 9월 23일 수거된 러시아 드론을 살펴본 후 이러한 결론을 담은 보고서를 내놨다.

러시아 드론. 타스 연합뉴스( 사진은 기사 내용과 직접적 관련 없음)

집속탄은 폭발과 동시에 탄두에 든 수많은 새끼 폭탄이 사방으로 확산하면서 살상력을 극대화하는 논란의 무기다.



북한제 자탄은 크게 개조된 상태로 일인칭시점(FPV) 드론에 탑재돼 있었으며 2000년에 제조됐다는 표식이 있었다.



3D 프린터로 제작된 부품이 장착돼 있었는데 그 안에는 드론이 목표물에 부딪히면 폭발하도록 돼 있는 전자기폭 장치가 있었다.



북한이 지금까지 러시아에 병력과 포탄, 탄도미사일 등 다양한 지원을 했지만 러시아 소형 드론에 실리는 집속탄 제공이 확인된 것은 이번이 처음이라고 NYT는 전했다.



조사팀은 "우크라이나 전쟁과 북한 방위산업 간 직접적인 물리적 연관성을 보여주는 또다른 사례"라고 지적했다.



조사팀 일원인 데이미언 스플리터스는 북한제 집속탄에 3D 프린터로 제작된 부품이 사용된 것으로 볼 때 정교하고 체계적인 작업이 이뤄진 것으로 보인다고 평가했다.



스플리터스는 북한제 자탄이 1991년 걸프전에서 미국이 사용했던 'M-42 이중목적 개량고폭탄(DPICM)'을 본뜬 것으로 보인다고 분석했다.



DPICM은 건전지 정도의 크기로 당시 37일간 이어진 전쟁에서 1천400만발이 사용됐다. 실패율이 높고 아군과 민간인에도 위험을 초래한다는 점에서 지금은 미군이 거의 사용하지 않는다.



2023년 7월 DPICM을 우크라이나에 지원한 조 바이든 당시 대통령도 어려운 결정이었다면서 동맹과 상의했다고 밝힌 바 있다.



NYT는 "북한이 우크라이나 전선에서 병력은 대체로 뺐으나 러시아에 공급하는 탄약의 종류는 확대하는 것"이라고 평가했다.



북한은 작년 10월부터 총 1만5천명 규모의 병력을 러시아에 순차 파견하는 한편 탄도미사일 등의 무기를 지속적으로 공급했으며 그 대가로 재래식 전력 현대화에 필요한 기술을 지원받고 러시아와의 관계를 '혈맹' 수준으로 격상시켰다.

<연합>

