진주 바가지 닭강정 상인, 결국 퇴출

진주 남강유등축제에서 판매된 닭강정. 사진=SNS갈무리

경남 진주시는 남강유등축제에서 터무니없이 적은 양의 닭강정을 1만원에 판매한 바가지 업체를 축제장에서 퇴출했다고 16일 밝혔다.

앞서 사회관계망서비스(SNS) 등에서는 해당 축제에서 문제의 음식을 1만원에 구매했다는 글이 확산하면서 바가지 논란이 일었다.

SNS에 올라온 사진을 보면 작은 상자에 닭강정과 감자튀김 몇 조각이 들어 있다.

논란이 커지자 진주시는 축제장 현장 점검과 사실관계 확인에 나서 논란이 된 푸드트럭을 퇴출했다.

시는 푸드트럭과 부스 운영 구역에서 실시간 모니터링을 하면서 상품 가격과 위생, 혼잡도 등을 점검하고, 불편 신고가 접수되면 현장 출동해 신속히 대응한다는 방침이다.

시 관계자는 “남강유등축제와 개천예술제, 코리아드라마페스티벌 등 오는 19일까지 지역에서 대규모 행사가 이어지는 만큼 축제 현장 대응에 총력을 기울일 방침”이라고 밝혔다.

그러면서 “현장 단속과 서비스 품질 관리 강화, 자원봉사자 교육 확대 등으로 ‘바가지’ 음식 요금 등 시민·관광객 불편이 없도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

