장혁, 손가락 팔굽혀펴기 자랑…'핸썸즈' 사생활 부족 도전 [RE:TV]

배우 장혁이 '핸썸가이즈'에 합류해 사생활 부족 생활을 함께했다.

지난 16일 오후에 방송된 tvN 예능 프로그램 '핸썸가이즈'에서는 장혁이 게스트로 출격, 핸썸즈(차태현-김동현-이이경-신승호-오상욱)와 '사생활 부족' 생활을 함께했다.

핸썸즈가 서로 돈독해져 보자는 취지로 하루 동안 팔을 묶고 생활하는 사생활 부족에 나섰다. 게스트의 등장에 앞서 핸썸즈는 게임을 통해 사생활이 보장되는 부족장을 선정해 캠핑을 함께했다. 그러나 예상과 달리 행동에 제약이 있는 부족원들을 대신해 부족장이 더욱 고생하는 모습으로 눈길을 끌었다.

이날의 게스트 장혁이 운동 시간에 깜짝 등장한 가운데, 곧바로 부족 생활에 합류해 운동 크리에이터 심으뜸의 지도로 커플 필라테스를 함께했다.

장혁의 합류와 함께 짝꿍 재선정이 진행되며 연애 프로그램 같은 묘한 긴장감이 연출돼 웃음을 안겼다. 장혁이 짝꿍 교체를 위해 가장 먼저 매력 어필에 나섰다. 장혁은 "머리도 쓸 줄 알고, 몸도 잘 쓴다, 수갑을 같이 차면 도움이 될 것이다"라며 기계체조 이력부터 손가락 팔굽혀펴기 시범까지 보여 환호를 자아냈다.

핸썸즈의 '환승짝꿍' 결과, 차태현-장혁, 김동현-오상욱, 이이경-신승호가 커플로 매칭됐다. 이어 각 팀은 줄 길이를 늘이기 위해 게임을 펼치는 모습으로 재미를 더했다.

한편 tvN '핸썸가이즈'는 익숙함에 속아 미처 몰랐던 일상의 소중함을 찾아 떠나는 '부족(不足)' 생활 적응기를 담은 리얼 예능 프로그램으로 매주 목요일 오후 8시 40분에 방송된다.

