“한국, 독창적 디자인과 소재 이해도 높은 시장”…알칸타라, 서울서 지속가능성과 디자인 혁신 비전 발표

이탈리아 명품 소재 브랜드 알칸타라(Alcantara)가 10월 16일 서울 잠실 소피텔 앰배서더 호텔에서 기자간담회를 개최하여 소재의 디자인 혁신 및 브랜드의 지속가능성 등을 포함한 비전을 공유했다. 이번 기자간담회는 알칸타라 회장이자 CEO인 유지니오 롤리(Eugenio Lolli)가 처음으로 한국을 직접 방문해 주재했다.

‘알칸타라: 글로벌 디자인을 완성하는 이탈리아 소재의 정수’를 주제로 열린 이번 기자간담회에서는 알칸타라의 브랜드 철학과 글로벌 전략, 다양한 산업에서의 협업 사례가 집중 조명됐다.

행사장에는 알칸타라 소재를 활용한 다양한 제품들이 전시돼 브랜드의 고유한 감성과 소재의 활용도를 직접 체험할 수 있는 기회가 제공됐다.

알칸타라는 이번 행사를 통해 브랜드가 가진 ‘이탈리아 장인정신’과 ‘혁신’, ‘스타일’의 가치를 강조했다.

특히 한국 시장에 대해 롤리 회장은 “디자인 감각이 뛰어나고 고급 소재에 대한 이해도가 높은 시장”이라며 “알칸타라의 감각적이고 독창적인 소재가 한국 디자이너들에게 새로운 영감을 줄 것”이라고 밝혔다.

자동차 산업에 초점을 맞춘 세션도 주목받았다. 알칸타라는 최신 자동차 모델과의 협업 사례를 통해 기술적 진보와 미학적 가치를 동시에 구현하고 있음을 보여줬다. 이와 함께 2026년 봄·여름 패션 컬렉션과 IT 제품에 적용된 알칸타라의 디자인 사례도 공개됐다.

이번 전시에는 △알칸타라 소재를 사용하는 한국 가구브랜드 토레 소파 △알칸타라로 마감된 모토로라 RAZR 60 울트라 △애스페시 2026 S/S 컬렉션 △알칸타라 소재 키보드를 탑재한 마이크로소프트 서피스 프로 △트러스트 마스터 게이밍용 알칸타라 스티어링 휠 △로데(RØDE) NTH-100 헤드폰 △아디다스 가젤 스페셜 에디션 등 다양한 산업군의 협업 제품이 포함됐다.

이번 기자간담회에서 2025 지속가능성 보고서에 대한 내용도 공개됐다. 알칸타라는 2009년부터 지속가능경영에 대한 전략을 추진해왔으며, 이번 보고서를 통해 탄소 중립 및 사회적 책임 이행에 대한 구체적인 성과와 향후 계획을 소개했다.

1972년 설립된 알칸타라는 밀라노 본사를 중심으로 움브리아 네라몬토로에 생산 및 연구센터를 두고 있으며, 패션, 자동차, 인테리어, 가전 등 다양한 분야에서 감성적이면서도 기능적인 프리미엄 소재로 자리 잡고 있다. 2009년부터는 탄소중립을 실현하며, 매년 지속가능성 보고서를 발간하고 있다.

