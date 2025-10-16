서울출입국·외국인청 외국인정책 개선 의견 수렴에 4888명 참여

법무부 서울출입국·외국인청이 이재명정부 출범에 맞춰 국익에 도움 되는 외국인정책 설계를 뒷받침하기 위해 진행한 ‘대국민 의견 수렴’에 약 5000명이 참여했다.

서울출입국·외국인청은 지난 8∼9월 국민과 체류 외국인을 상대로 한 온·오프라인 조사, 찾아가는 현장 간담회를 통해 4888명의 의견을 수렴했다고 16일 밝혔다.

국민이 705명, 나머지 4183명은 외국 국적 동포를 포함한 외국인이다. 외국인 체류 자격별로는 유학(D-2)·연수(D-4) 자격인 경우가 2135명으로 가장 많았다. 이어 재외 동포(F-4) 334명, 결혼 이민(F-6) 236명, 전문 인력(E-1∼7) 171명, 구직(D-10) 124명, 영주(F-5) 114명 순이다.

서울출입국·외국인청은 1차 분석을 진행 중이며, 1차 분석이 끝나면 이민정책연구원 자문을 거쳐 2차 분석을 실시해 이달 중 결과를 발표할 예정이다.

반재열 서울출입국·외국인청장은 “두 달간 의견 수렴 과정을 통해 국민과 체류 자격이 다양한 재한 외국인의 소중한 의견을 청취할 수 있었다”며 “잘 분석해 향후 이민정책을 설계하고 현 정책의 미비점을 개선해 나가는 데 기반이 되도록 힘쓰겠다”고 말했다.

