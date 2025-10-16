보수우익 유신회로 ‘환승연정’… 다카이치 총리체제 재점화

일본 집권 자민당이 16일 제2야당인 일본유신회와 연립정권 구성을 목표로 한 정책 협의를 시작했다. 26년간 협력해 온 공명당의 결별 선언으로 위기를 맞은 자민당 다카이치 사나에 총재의 총리 선출 가능성도 다시 커지는 분위기다.



니혼게이자이신문(닛케이), 요미우리신문 등 일본 언론은 일본유신회가 이날 국회에서 양원 의원총회를 열고 자민당과의 연립정권 구성 관련 정책 협의를 당 지도부에 일임하기로 결정했다고 보도했다.

아직은… 어색한 동석 일본 자민당의 다카이치 사나에 총재(오른쪽)가 15일 도쿄 국회에서 일본유신회 요시무라 히로후미 대표와 회담을 가지고 있다. 자민당과 일본유신회는 16일 연정을 꾸리는 방안을 포함한 정책 협의를 시작했다. 도쿄=AFP연합뉴스

다카이치 총재는 전날 일본유신회 요시무라 히로후미 대표와 만나 연립정권 수립을 포함한 총리 지명 선거에서의 협력을 요청했다. 이에 요시무라 대표는 정책 협의에서 합의가 이뤄질 경우 총리 지명 선거에서 다카이치 총재를 지지하겠다는 뜻을 나타냈는데, 당 소속 의원들도 이에 긍정적인 반응을 보인 것이다. 요미우리신문은 양원 의원총회에 참석한 소식통을 인용해 “연립정권 구성을 향한 정책 협의 개시에 부정적인 의견은 거의 없었다”고 설명했다.



공명당의 연립 이탈로 총리 취임이 불투명해진 상황에서 일본유신회와의 협력은 다카이치 총재가 띄울 수 있는 몇 안 되는 승부수다. 총 465석인 중의원에서 자민당은 196석, 일본유신회는 35석을 각각 보유하고 있다. 양당의 의석을 합치면 총 231석으로 총리 지명에 필요한 과반(233석)에 근접하는 만큼 다카이치 총재 입장에서는 일종의 돌파구를 찾게 되는 셈이다. 다카이치 총재는 요시무라 대표와 회담 후 “기본 정책은 거의 일치한다”고 말했다.



일본유신회 입장에서도 자민당과의 연립정권 구성은 그간의 정책 목표를 실현할 기회다. 일본유신회는 오랜 기간 당 지지 기반인 오사카를 부수도화하겠다는 구상을 그려왔다. 부수도 구상은 도쿄에 집중된 수도 기능의 일부를 지방으로 옮기는 게 핵심이다. 이에 일본유신회는 입헌민주당·국민민주당 등 야 3당 대표 회담에도 참여하면서도 자민당과의 연립에 조금 더 힘을 싣는 모습이다. 일본유신회는 2023년 국회에 관련 법안을 제출했지만 부결·폐기된 바 있다. 일본유신회 요코야마 히데유키 부대표는 아사히신문에 “여당이 (의석) 과반을 잃는 건 현실적으로 가능성이 작다”며 “반대로 말하면 정책을 실현할 좋은 기회라고 본다”고 강조했다.

사이토 데쓰오 일본 공명당 대표. EPA연합뉴스

결국 자민당과 일본유신회의 정책 협의 성패의 핵심은 ‘부수도 구상’과 사회보장 개혁에 달려 있다는 관측이 제기된다. 양당은 21일로 예상되는 총리 지명 선거 직전인 20일을 시한으로 두고 정책 협의를 추진할 계획이다. 1차 정책 협의는 이날 진행했다.



자민당과 일본유신회가 새 연립정권을 수립한다면 일본의 보수 색채는 한층 짙어질 것으로 보인다. 자민당의 앞선 협력 상대인 공명당은 중도 보수에 속하지만 일본유신회는 보수 성향이 더 강한 편이다.



한편 총리 지명 선거 일정은 아직 확실하게 정해지지 않았다. 일본 정부는 21일 중의원 이사회에 임시국회 소집 일정을 전달했지만 입헌민주당이 응하지 않으면서 일정 협의에 차질이 빚어지고 있다.

