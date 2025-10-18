[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 19일 (일요일)

쥐

96년생: 비슷한 생각을 가진 사람을 피하라.

84년생: 직업적인 딜레마에 빠질 우려가 있다.

72년생: 전문직 일을 성사시키기 힘들다.

60년생: 일이 원망으로 발전되는 수가 있다.

48년생: 확인되지 않은 것을 보류하자.

36년생: 자신의 권위만을 내세우지 말것.

소

97년생: 집착심이 강하게 가지자.

85년생 오감이 발달해도 객관성에 힘써자.

73년생: 현재 일은 효율성이 떨어진다.

61년생: 이사는 모든 것이 순조롭다.

49년생: 부질없는 자존심은 버려라.

37년생: 생소한 장소에 가는 일은 삼가하자.

범

98년생: 부질없는 자존심은 버려라.

86년생 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다.

74년생: 중요한 약속을 잊어버릴 수 있다.

62년생: 활기와 의욕이 솟아오른다.

50년생: 현재일에 의욕을 잃을 수 있다.

38년생: 숨기는 것보다 겉으로 드러내자.

토끼

99년생: 편치 않은 날이지만 별다른 방법이 없다.

87년생 일로 마음 상하지만 오래 생각마라.

75년생: 일에 금전에는 얻을 수 있다.

63년생: 머뭇거리다 시기를 놓친다.

51년생: 가까운 사람과 함께 일하자.

39년생: 공과 사를 정확하게 구분하자.

용

00년생 사고 팔 때 꼼꼼히 잘 살필 것.

88년생: 외형에만 치우치지 말고 정성을 다하라.

76년생: 윗사람의 의견을 경청하라.

64년생: 주변여건이 성숙되지 않다.

52년생: 자기 중심이 확고하게 가지자.

40년생: 금기시하는 사안은 피하자.

28년생: 중요한 물건을 잊을 수 있다.

뱀

01년생 매듭은 단단할수록 좋다.

89년생: 침울한 운에서 벗어나 마음이 가볍다.

77년생: 집요하게 파고들면 해결된다.

65년생: 돌아가지만 그 곳도 낭떠러지다.

53년생: 말고기를 세워주는 처세술이 좋다.

41년생: 가족에 불화는 될 일이 아니다.

29년생: 건강이 튼튼하면 일이 순조롭다.

말

02년생 내 탓이오 자책하고 그냥 지나가라.

90년생: 화합하는 마음이 자신에게 호감 갖는다.

78년생: 직업에 마음이 심란한 시기다.

66년생: 마음을 열고 상대를 받아들이자.

54년생: 일에 변화나 이동이 있다.

42년생: 지혜를 발휘하면 크게 성공한다.

30년생: 상가집 장소에 가지 말자.

양

03년생 찜찜하면 피해잘 것.

91년생: 지식이 부족하면 걸림돌이 되기 쉽다.

79년생: 노력과 지중력을 길러야 한다.

67년생: 전문 기술로 최대한 활용하라.

55년생: 적다고 모두 나쁜 것도 아니다.

43년생: 허전함을 느낄 수 있는 감정이다.

31년생: 활기와 의욕으로 일하자.

원숭이

04년생 시비 거리가 많아지는 운으로 맞상대 피하라.

92년생: 일을 수정해야 할 경우 곤란이 온다.

80년생: 거래처에 손해를 감수해야 한다.

68년생: 우선 상대에게 안도감을 주자.

56년생: 현재일은 약속은 꼭 지켜야 한다.

44년생: 수익이 없는 일은 과감히 정리하라.

32년생: 기운이 부족하니 운동을 하자.

닭

05년생 눈치껏 빠져나가는 것이 좋다.

93년생: 다가서는 모습을 보이는 것이 중요하다.

81년생: 소극적인 자세로 대응하지 말라.

69년생: 체념하는 것도 현명한 선택이다.

57년생: 현상 유지하면서 발전시켜 나가라.

45년생: 타인에 구설이 오니 조심하자.

33년생: 기운이 부족하니 운동을 하자.

개

06년생 재물보다는 명예를 중시하라.

94년생: 결단을 내리기 전 확인하고 점검하라.

82년생: 어려울 때일수록 기운을 내자.

70년생: 신용을 회복에 기회가 온다.

58년생: 언어로 오해를 받을 수 있다.

46년생: 욕심내지 말고 기다려 보라.

34년생: 가족과에 화목이 바람직하다.

돼지

95년생: 긍정적인 사고방식이 필요하다.

83년생: 인연이란 우연히 이루어 진다.

71년생: 현재 일은 능동적으로 대처하라.

59년생: 개인적인 이야기로 감정이 상하다.

47년생: 구사 일은 과감하게 정리하라.

35년생: 구하는 것을 얻을 수 있는 운이다

