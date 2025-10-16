대통령실 "트럼프 29∼30일 방한 예상…한미회담도 그 시기에"

위성락 국가안보실장은 16일 도널드 트럼프 미국 대통령의 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기 방한 일정과 관련해 "29일에 도착해 30일까지 (머무를 것으로) 예상된다"고 말했다.

위 실장은 이날 용산 대통령실에서 가진 기자간담회에서 관련 질문에 이같이 답한 뒤 이에 따라 한미정상회담도 그 사이에 이뤄질 것으로 보인다고 설명했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 8월 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 정상회담을 하며 악수하고 있다. 연합뉴스

그는 다만 "변동 가능성도 있기 때문에 아직 (일정을 확정적으로) 소개하기는 좀 이르다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령이 이번 방한을 계기로 김정은 북한 국무위원장을 만날 수 있을 것으로 보느냐는 물음엔 "북미 정상 회동의 가능성은 알 수 없다"며 "이는 미국과 북한 사이의 일이기 때문"이라고 답했다.

그러면서 "아직 그런 움직임에 대해 알고 있는 것은 없다"고 전했다.

미중 정상회담의 성사 가능성에 대해선 "만일 회담이 이뤄진다면 트럼프 대통령의 한국 체류 기간에 있을 수 있겠으나, 그 이상의 일까지 구체적으로 말씀드리긴 어렵다"며 말을 아꼈다.

