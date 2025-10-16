대통령실 "트럼프 29∼30일 방한 예상…한미회담도 그 시기에"

위성락 국가안보실장은 16일 도널드 트럼프 미국 대통령의 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기 방한 일정과 관련해 "29일에 도착해 30일까지 (머무를 것으로) 예상된다"고 말했다.
위 실장은 이날 용산 대통령실에서 가진 기자간담회에서 관련 질문에 이같이 답한 뒤 이에 따라 한미정상회담도 그 사이에 이뤄질 것으로 보인다고 설명했다.
그는 다만 "변동 가능성도 있기 때문에 아직 (일정을 확정적으로) 소개하기는 좀 이르다"고 덧붙였다.
트럼프 대통령이 이번 방한을 계기로 김정은 북한 국무위원장을 만날 수 있을 것으로 보느냐는 물음엔 "북미 정상 회동의 가능성은 알 수 없다"며 "이는 미국과 북한 사이의 일이기 때문"이라고 답했다.
그러면서 "아직 그런 움직임에 대해 알고 있는 것은 없다"고 전했다.
미중 정상회담의 성사 가능성에 대해선 "만일 회담이 이뤄진다면 트럼프 대통령의 한국 체류 기간에 있을 수 있겠으나, 그 이상의 일까지 구체적으로 말씀드리긴 어렵다"며 말을 아꼈다.
<연합>
