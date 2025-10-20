“잠깐 둘러봤는데 배터져”…4050 넘어 2030 노리는 이곳

“평소 엄마가 자주 주문해서 익숙한데, 직접 접하는 건 처음이에요. 박물관 콘셉트도 ‘힙’하고 재밌네요.”

신세계그룹의 e커머스 플랫폼 SSG(쓱)닷컴이 창사 이래 처음 온라인 밖으로 나왔다. 쓱닷컴은 지난 15일부터 19일까지 서울 성동구 성수동에서 열린 쓱닷컴의 첫 오프라인 페스타 ‘美지엄(미지엄)’이 많은 관심 속에 성료했다고 20일 밝혔다. 쓱닷컴 추산 1만~1만5000명가량이 미지엄을 찾았다.

지난 16일 서울 성동구 쓱닷컴 페스타 미지엄 내 ‘딜라이트 존’ 농심 부스에 대기줄이 이어진 모습.

특히 2030세대 참여가 두드러졌다. 지난 16일 현장에서 만난 대학생 김서영(24)씨는 “뷰티부터 먹거리까지 모두 모여 있어 트렌드를 한눈에 확인하고 체험할 수 있는 자리였다”며 “잠깐 둘러보며 시식만 했는데도 배가 터질 것 같다”고 말했다.

실제 지상 1~4층, 약 4700㎡ 규모 행사장에 100여개의 식품·뷰티 브랜드가 총출동했다. 식품관과 뷰티 전문관을 동시에 갖춘 오프라인 행사는 이커머스 업계 중 최초다. 미지엄은 미식을 의미하는 ‘미’와 뷰티의 아름다움을 아우르고 ‘셀렉티드 뮤지엄’ 콘셉트를 담을 수 있도록 지은 이름이다.

지난 16일 서울 성동구 쓱닷컴 페스타 미지엄 내 ‘딜라이트 존’이 붐비는 모습.

각 층마다 분위기도 확연히 달랐다. 먼저 행사장 입구 ‘고메 스트리트’에서는 유명 셰프와 협업해 출시한 단독 상품이 시선을 사로잡았다. 올해 쓱닷컴은 일상 속에서도 맛집 대표 메뉴를 즐길 수 있도록 관련 상품을 꾸준히 선보여왔는데, 지난 16일에는 김도윤 셰프가 ‘쿠킹&토크쇼’를 진행해 많은 호응을 받았다.

최고의 인기 공간은 1층 ‘딜라이트 존’이었다. 쓱닷컴에서 판매 중인 브랜드들의 단독 상품뿐 아니라 다양한 체험 부스를 마주할 수 있었다. CJ제일제당, 농심, 풀무원, 신세계푸드 등 대표 K-식품 기업뿐 아니라 고사리 익스프레스, 그로또, 조우, 유화당 등 유명 맛집의 부스도 운영됐다. 공간 전체에 맛있는 내음이 가득했다.

지난 16일 서울 성동구 쓱닷컴 페스타 미지엄 내 ‘이마트몰 신선 라운지’에 전시된 야채들.

중소벤처기업부가 지원하는 소상공인 육성 사업 ‘TOPS 프로그램’에 참여하고 있는 참여사들 인기도 상당했다. 저온압착 참기름과 들기름을 취급하는 ‘대현상회’, 사프란추출물 함유 건강식품 ‘사프라이즈’, 제철 반찬을 정기 배송하는 ‘일상미각’ 등의 시식 행사도 이어졌다.

2층 ‘이마트몰 신선 라운지’에서는 이마트와 동일한 고품질 신선식품을 만나볼 수 있었다. 추억의 만화 캐릭터 영심이와 경태를 활용한 이마트몰 신규 브랜딩 캠페인 영상, 이마트 매장과 이마트몰에서 판매 중인 채소를 활용한 브랜딩월, 원물 이미지를 활용한 미디어 아트, 축산·과일 우수 산지와 이마트가 자랑하는 미트센터·후레쉬센터 영상 콘텐츠가 마련됐다.

지난 16일 서울 성동구 쓱닷컴 페스타 미지엄 내 ‘뷰티 오브 쓱’ 현장에 대기줄이 이어진 모습.

가장 눈에 띄는 곳은 3층 ‘뷰티 오브 쓱’관이었다. 기존 뷰티 페스타에서 보기 어려웠던 겔랑, 돌체앤가바나 뷰티, 바이레도, SK-ll 등 프리미엄 브랜드가 등장해 여성들 대기가 이어졌다. 대기 시간이 30분을 넘어가기도 했다. 같은 층 ‘스위트 존’ 중에선 스타벅스가 올해 크리스마스 시즌 상품인 △아이스커피 별빛 블렌드 △코코 말차 △클래식 뱅쇼 히비스커스티를 선공개해 관심을 끌었다.

4층 ‘미지엄 스테이지’에 들어서자 확 트인 야외 공간이 등장했다. 신세계L&B의 와인 부스 앞 쪽으로 무대도 펼쳐졌다. 16일 박소은·거니·프롬, 17일 연정·전진희·시소, 18일 서자영·다린·정수민 19일 이지카이트·소이에·테종 등 인디뮤지션이 버스킹 공연을 펼쳤다. 이외에도 행사장 건물 외벽, 부스에 비치된 기획전 등 현장 곳곳에 있는 QR코드를 스캔하면 장보기 지원금, 할인쿠폰 등 다양한 혜택을 바로 받을 수 있었다.

지난 16일 서울 성동구 쓱닷컴 페스타 미지엄 내 ‘미지엄 스테이지’.

이번 행사는 그간 온라인에 집중해온 쓱닷컴의 이례적 행보로 꼽힌다. 쓱닷컴은 이번 미지엄을 통해 고객 접점을 확대하는 한편 파트너사에게도 새로운 소비자 접점을 제공하고자 했다. 실제 현장 참여 파트너사 100여 곳 중 49곳은 이번 미지엄이 첫 플랫폼 연계 오프라인 팝업이었다. 먹거리와 뷰티를 아우르는 현장 경험을 제공하고, 이를 온라인으로 끌고오는 선순환 구조를 구축하겠다는 계획이다.

지난 16일 서울 성동구 쓱닷컴 페스타 미지엄 전경.

쓱닷컴 관계자는 “주로 4050세대의 온라인 소비가 많았는데, 이번 오프라인 행사엔 2030세대의 참여가 눈에 띄었다”며 “플랫폼 신뢰도와 상품 경쟁력을 입증하는 자리이자, 브랜드사와 고객이 직접 만나는 무대였다. 앞으로도 고객 접점을 계속 확대해 신뢰도 기반의 플랫폼으로서의 차별화된 가치를 제공하겠다”고 말했다.

