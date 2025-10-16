김포도시관리공사, 감정4지구 도시개발 본격화… 실시계획 인가

경기 김포시 감정동 일원 약 22만㎡ 규모에 공동주택, 준주거용지 및 기반시설을 조성하는 ‘감정4지구 프로젝트’가 본격화할 전망이다. 김포도시관리공사는 16일 공사 출자로 추진 중인 감정4지구 도시개발사업이 실시계획 인가를 완료했다고 밝혔다.

이번 사업은 공공·민간이 공동 출자한 특수목적법인(SPC)이 추진한다. 지난해 실시계획 인가 신청 뒤 관계 부서와의 협의를 거쳐, 최근 추가 재원조달 성공의 결과이자 일정이 정상화됐다는 점에서 의미가 크다.

공사는 연내 보상계획 공고 등 향후 절차를 조속히 착수하고, 적법·공정·투명 원칙으로 진행할 계획이다. 아울러 현재 외부 의혹에 대해 무고, 명예훼손, 업무방해 고소·고발장을 제출하는 등 사실관계에 입각해 대응 중이다.

이형록 사장은 “앞으로 감정4지구 사업의 투명하고 원활한 추진으로 신뢰받는 도시개발 표준을 만들겠다”며 “주민 권익을 최우선에 두고 관리체계를 흔들림 없이 가동해 지역발전의 실질적인 성과를 보이겠다”고 말했다.

