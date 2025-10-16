[속보] 중대본 “주민등록증 모바일 확인서비스 정상화”

중앙재난안전대책본부(이하 중대본)는 국정정보자원관리(이하 국정자원) 화재로 마비된 시스템 중 1등급인 ‘주민등록증 모바일 확인서비스’가 복구돼 관공서 등에서 본인 인증이 가능하게 됐다.

지난달 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재로 정부24, 온라인 복지 서비스 등 주요 업무시스템이 중단되자 서울 종로구청에 민원 서비스 지연 및 중단 안내문이 게시돼 있다. 뉴시스

중대본은 16일 낮 12시 기준 국정자원 화재로 장애를 겪고 있는 행정정보시스템 709개 중 325개가 복구돼 전체의 45.8%가 정상화 됐다고 밝혔다.

중요도 별로 살펴보면, 1등급은 40개 중 31개(77.5%), 2등급은 68개 중 39개(57.4%)가 복구됐다.

김민재 중대본 제1차장은 이날 정부세종청사에서 연 브리핑에서 “국민 생명 및 안전 등과 밀접하지만 등급이 낮은 시스템들은 관계부처와 협의해 등급 조정을 적극적으로 검토하겠다”며 “국민불편 사항을 현장에서 세심히 점검해 부족한 점이 있다면 신속히 보완하겠다”고 밝혔다.

아직 복구되지 않은 384개 시스템 중 288개 시스템은 이달 말까지, 76개는 다음 달 20일을 목표로 대전센터에 복구할 예정이다.

나머지 20개 시스템은 대구센터 민간 클라우드로 이전해 구축할 방침이다.

