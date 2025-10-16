금융위원장-생보사 대표 첫 상견례에 불참한 삼성생명…패싱 논란에 뒷말도

이억원 금융위원장이 취임 후 처음으로 보험사 최고경영자과 만나 보험업권 규제 합리화 추진과 생산적 금융 동참을 당부했다. 특히 보험업계를 대표하는 20여개 보험사 대표들이 만난 자리에 삼성생명이 불참하며 ‘패싱논란’이 일었다.

이억원 금융위원장은 16일 오전 서울 종로구 손해보험협회에서 생명보험협회, 손해보험협회 및 20개 보험사 대표들과 취임 후 첫 간담회를 갖고 “보험산업은 장기자산운용을 부수적 업무가 아닌 건전성에 기반한 신뢰금융과 생산적 금융간 선순환 구조의 핵심으로 삼아야 한다”며 규제 합리화에 나서겠다는 뜻을 밝혔다.

16일 서울 종로구 손해보험협회에서 열린 '금융위원장-보험회사 CEO 간담회'에서 이억원 금융위원장이 참석자들과 악수하고 있다. 연합

금융위는 새 국제회계기준(IFRS17)과 지급여력(K-ICS·킥스) 등 신제도 안착을 위해 지난해부터 추진 중인 개선과제들을 보완해 마무리하고, 보험산업의 자본을 생산적 금융과 사회적 수요에 대응할 수 있도록 자산·부채 종합관리(ALM)와 자산운용 수익률 제고 등 정책지원을 병행한다는 계획이다.

이날 이 위원장의 발언보다 눈길을 끈 것은 삼성생명의 불참이었다. 삼성생명 측은 “예정된 해외법인 출장일정으로 인해 참석하지 못했다”는 입장이지만, 보험업계 1위(상반기 순이익·총자산 기준)인 삼성생명이 금융위원장의 취임 첫 간담회에 불출석한 것을 두고 업계에선 “최근 불거진 삼성화재 회계처리 논란으로 불편한 관계의 삼성생명을 금융당국이 패싱했다”는 뒷말이 나오는 상황이다.

지난 1일 이찬진 금감원장과 가상자산 사업자 간 간담회에선 가상자산 대여서비스를 두고 불편한 관계를 이어온 빗썸이 불참했고, 지난달 16일 열린 이 원장과 여신금융업계 간담회에서도 해킹사태로 금융당국의 눈밖에 난 롯데카드가 불참했다.

금융당국 관계자는 “금융당국과 업권별 간담회에 모든 관계사가 참석하는 것은 아니다”면서도 “논란이 되고 있는 금융사들의 경우 금융당국이 제시하는 가이드라인과 다른 길을 가고 있는 것은 분명하다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지