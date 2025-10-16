볼보그룹, 5년 연속 ‘고객감동경영대상’ 수상

이명관 볼보그룹코리아 국내영업서비스부문 부사장이 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 사진=볼보그룹코리아 제공

건설기계 전문 기업 볼보그룹코리아(볼보건설기계코리아)가 지난 15일 ‘제19회 2025 고객감동경영대상’ 유통부문 대상을 수상하며 5년 연속 수상의 영예를 안았다고 16일 밝혔다.

볼보건설기계 국내영업서비스부문은 변화하는 건설 산업 환경에 선제적으로 대응하며 전동화 전환을 가속화하고 고객 니즈에 맞춘 맞춤형 지원 체계를 지속적으로 강화해왔다.

이러한 노력을 통해 고객의 성공을 뒷받침하고 지속가능한 성장을 견인한 공로를 인정받아 이번 시상식에서 유통부문 대상을 수상했다.

올해로 19회를 맞은 ‘고객감동경영대상’은 소비자 권익 보호와 삶의 질 향상에 기여하며 선진 경제사회를 선도하는 기업과 기관을 장려하기 위해 한국경제신문이 주최하고 한국지속경영평가원이 주관한다.

볼보그룹코리아는 ESG, 전동화, 서비스, 제품 혁신 등 핵심 영역에서 고객 가치를 높이고 업계 혁신을 선도해나가고 있다.

볼보그룹코리아는 2024년 완공한 창원공장 배터리팩 생산 시설을 기반으로 아시아·태평양 지역 전동화 장비 수요에 적극 대응하는 핵심 생산 거점으로 자리잡았다.

지난해 차세대 대형 굴착기 ‘EC300’과 중형 굴착기 ‘EC230’, ‘ECR145’을 출시했으며, 올해는 험지용 굴절식 덤프트럭 ‘A35’와 ‘A45’를 국내 시장에 선보이며 첨단 스마트 기능과 향상된 연료 효율성이 접목된 건설 장비 혁신을 이어가고 있다.

나아가 3600억 원 규모의 글로벌 투자 중 가장 큰 금액이 창원공장에 투입돼 스마트공정 전환을 통한 생산성 혁신을 본격화하고 있다.

볼보건설기계 국내영업서비스부문 이명관 부사장은 “5년 연속 고객감동경영대상을 수상하게 된 것은 고객 중심 혁신을 향한 볼보그룹코리아의 노력이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 품질·안전·환경이라는 핵심 가치를 바탕으로 고객의 성공을 최우선에 두고, 업계 리더로서 더 나은 미래를 만들어가겠다”고 강조했다.

