송언석 “좌파정권 부동산 실패 재탕”… 여야정·서울 4자협의체 제안

국민의힘은 정부의 ‘10·15 부동산대책’에 대해 “좌파정권의 부동산 정책 실패의 재탕”이라고 비판하며, 여야와 정부, 서울시가 함께하는 4자협의체를 구성해 대책 마련에 나서자고 제안했다.

국민의힘 송언석 원내대표가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

송언석 원내대표는 16일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “(문재인 정부에서) 5년간 28건의 부동산대책이 있었는데, (이재명정부는) 그 대책을 뛰어넘는 신기록 달성”이라며 이같이 밝혔다.

정부는 전날 서울 전체와 서울과 인접한 경기도 시·구 12곳을 규제 지역 및 토지거래허가구역으로 지정하고 15억원 이하 주택의 대출 한도를 6억원으로 제한하는 내용의 ‘10·15 부동산대책’을 내놨다.

송 원내대표는 “어제 발표된 이재명정부의 4번째 부동산대책은 노무현·문재인·이재명정부로 이어지는 좌파정권 20년 부동산 정책 실패의 재탕이자 악순환의 재개봉”이라며 “노무현 대통령은 하늘이 두 쪽나도 부동산만은 잡겠다고 호언장담했는데 노무현정부 시절 5년간 서울 아파트값이 공식 기준 57% 폭등했다”고 지적했다.

이어 “월 422만원 소득자가 한푼도 쓰지 않고 9억원 모으는 데는 17년이 소요된다”며 “이재명 정권은 집 없는 평범한 서울시민에게 서울에서 고액월세나 반전세로 버티면서 결혼과 출산을 포기하든지 아니면 왕복 통근시간 서너시간을 감수하고 수도권 외곽지역으로 나가라고 요구하는듯하다. 서울의 무주택 서민들에게 서울 추방 명령 내린 것이나 진배없을 것 같다”고 말했다.

송 원내대표는 더불어민주당, 국민의힘, 국토교통부, 서울시가 함께하는 ‘여야정서’ 4자 협의체를 제안했다. 그는 “무주택 서민들을 위한 부동산 공급 확대정책에 있어서 여야 따로 없고 정파가 따로 없다”며 “이념이 아니라 현실과 시장의 목소리에 귀기울이는 협치를 부동산대책에서부터 시작하자”고 강조했다.

