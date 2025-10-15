李대통령 “게임산업 매출 증가, 고용된 청년들도 혜택 누려야”

이재명 대통령이 15일 게임 업계와의 간담회를 열고 “사업자만 좋은 게 아니라 고용된 청년들이 최소한의 인권을 보장받지 못하거나 소모품으로 사용되고 버려지는 최악의 현상이 생기지 않도록 해야 한다”고 강조했다.

이재명 대통령이 15일 국내 게임사 크래프톤의 게임ㆍ문화 플랫폼 서울 성동구 ''펍지 성수''에서 열린 K-게임 현장 간담회에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 이날 서울 성수동에 위치한 게임 복합문화공간 ‘PUBG성수’를 방문해 게임을 직접 체험해보고 게임 업계 관계자들과 만나 의견을 청취했다. ‘게임은 미래 핵심 문화산업’이라는 주제로 열린 이날 간담회에는 게임 회사 대표들과 게임 음악·번역 전문가, 청년 인디게임회사 대표, 게임인재원 학생 등 업계 관계자들이 참석했다.

이 대통령은 “현장에서 어려움들이 많겠지만 저는 게임이 청년들의 일자리 창출에도 매우 크게 도움이 되는 산업이라고 생각한다”며 “하나의 게임이 성공하면 좋은 일자리가 몇 개나 생길까, 또 그게 과연 좋은 일자리가 될까. 좋은 일자리가 되게 만들어야 하고 일자리가 많아질 수 있게 정책적으로 지원해야 한다”고 말했다. 이어 “어떤 게임 하나가 성공하고 게임사업자 입장에서 매출이 올라가고 영업이익이 대폭 늘어나는 것도 즐거운 일이겠지만 거기에 종사하는, 또는 연구개발이나 관리에 참여하는 젊은 청년들도 과연 그만큼의 혜택과 기회를 누릴 수 있는지가 저의 관심사”라며 “사업자의 윤리·도덕감정에만 맡길 수 있는 것은 아니고 일종의 제도로서 보장도 해야 하기 때문에 이 두 가지 충돌되는 문제를 지혜롭게 잘 해결해야 한다”고 덧붙였다. 그러면서 “어떤 문제가 있다고 해서 일 자체를 포기하면 안 된다. 일 자체가 필요하면 문제를 해결해가면서 해야 한다”고 강조했다.

“신작 게임 어렵네” 이재명 대통령이 15일 서울 성수동의 게임 복합문화공간 PUBG성수에서 K게임 현장간담회 전 크래프톤의 신작 게임인 ‘인조이’를 직접 체험해보고 있다. 대통령실사진기자단

이 대통령은 게임 과몰입에 대한 사회적 우려와 관련해서는 “부작용은 부작용대로 대처하고 해결해가야 한다”며 “게임 과몰입 문제가 억압한다고 해결되지는 않는다. 그걸 우리가 기회로 만들어야 한다”는 의견을 밝혔다.



이 대통령은 성남시장 시절을 돌이켜보며 “당시에 느꼈던 것이 정부의 기본적인 마인드가 게임을 마약과 함께 4대 중독으로 규정해 지원은커녕 억압 정책을 하는 바람에 우리가 중국보다 앞서 있다가 갑자기 추월을 당했던 것 아닌가 싶었다”며 “이제 정책 방향도 바꾸고 대한민국을 세계적인 문화 산업 국가로 만들고자 하는 게 정부의 생각”이라고 말했다.

