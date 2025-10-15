교촌에프앤비·발효공방1991, ‘APEC 정상회의’ 공식 협찬사 참여

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜와 교촌에프앤비의 농업회사법인 발효공방1991이 오는 31일부터 다음달 1일까지 경북 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 공식 협찬사로 참여한다. 교촌에프앤비 제공

교촌에프앤비와 발효공방1991은 ‘K-치킨’과 한국 전통주로 세계 외교 무대에서 한국 식문화의 가치와 저력을 선보일 예정이다. 발효공방1991이 제공하는 프리미엄 막걸리 ‘은하수 별헤는밤’은 APEC 외교통상합동각료회의(APEC Ministerial Meeting) 공식 만찬주로 선정됐다. 올해 8월 농림축산식품부 주최 ‘2025년도 대한민국 우리술 품평회’ 고도탁주 부문에서 대상을 수상한 바 있는 이 제품은 경북 영양의 최상급 쌀과 고당발효 기술 등을 활용한 전통주다.

교촌에프앤비는 오는 27일부터 다음달 1일까지 경주 시내 국제미디어센터 인근에 마련된 ‘K-Food Station’에서 교촌치킨 푸드트럭 시식 행사를 열고 해외 관광객을 대상으로 붓질로 맛을 내는 K-치킨 교촌만의 제조 노하우와 맛을 동시에 전파할 예정이다.

교촌에프앤비 관계자는 “APEC 정상회의라는 세계적 무대에서 교촌치킨과 발효공방1991의 ‘은하수 별헤는밤’이 대한민국을 대표하는 식문화로 소개될 수 있게 되어 큰 영광”이라며 “전통과 현대를 아우르는 두 브랜드를 통해 한국의 맛과 멋을 글로벌 리더들에게 제대로 알릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

