국회와 노사가 함께하는 '국회 사회적 대화 기구' 공식 출범

국회가 주도하고 노사단체가 참여하는 '국회 사회적 대화 기구'가 15일 공식 출범했다.
우원식 국회의장과 최태원 대한상공회의소 회장, 김동명 한국노총 위원장, 손경식 한국경영자총협회 회장, 양경수 민주노총 위원장, 김기문 중소기업중앙회 회장 등 노사 단체 대표들은 이날 국회 사랑재에서 ‘국회 사회적 대화 공동 선언식’에 참여해 기념식수를 하고 공동선언문에 서명을 했다. 민주노총이 노사 합의 테이블에 복귀하는 것은 지난 1999년 노사정위원회(경사노위 전신)를 탈퇴한 이후 26년 만이다.
우 의장은 이날 선언식에서 "오랜 논의와 준비 끝에 노동·경제 5단체가 뜻을 합쳐 '국회 사회적 대화'의 출발을 알리게 됐다"며 "오늘 선언은 국회와 노동·경제계가 의기투합해서 여러 갈등과 도전을 토론으로 해결하는 틀 거리를 만들었다는 데 의미가 있다"고 강조했다.
국회와 노사 단체들은 6개 항으로 구성된 ‘사회적 대화 공동 선언문’을 통해 한국사회의 다양한 문제점 해결과 지속가능한 미래를 위해 책임감 있게 노력할 것을 천명했다.
