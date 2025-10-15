코스피, 3,650선 돌파…이틀 연속 장중 사상 최고치 경신

미중 무역갈등 재격화 우려 속에서도 상승 출발한 코스피가 15일 3,650선을 넘어서며 전날에 이어 이틀 연속 장중 사상 최고치 기록을 경신했다.



이날 오후 2시 30분 현재 코스피는 전장보다 90.52포인트(2.54%) 오른 3,652.33을 나타내고 있다.

15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 3,602.38로 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 18.83포인트(0.53%) 오른 3,580.64에, 코스닥은 5.21포인트(0.61%) 오른 853.17로 개장했다. 연합뉴스

지수는 18.83포인트(0.53%) 오른 3,580.64로 개장한 이후 꾸준히 고점을 높여가고 있으며, 한때 3,652.62를 기록하기도 했다.



유가증권시장에서는 기관과 외국인이 각각 6천834억원과 311억원을 순매수 중이다. 개인은 7천487억원을 순매도하고 있다.



코스피는 전날에도 한때 3,646.77까지 치솟아 지난 10일 기록된 직전 장중 최고치(3,617.86)를 갈아치웠으나, 이후 급락해 전장보다 22.74포인트(0.63%) 내린 3,561.81로 장을 마친 바 있다.



한편, 같은 시각 코스닥은 전장보다 14.65포인트(1.73%) 오른 862.61을 나타내고 있다.



지수는 5.21포인트(0.61%) 오른 853.17로 개장한 뒤 역시 완만한 상승세를 그리고 있다.

연합

