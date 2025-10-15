“한글 아름다움 알려요”… 세종시민이 만든 ‘세종 글꼴’

한글의 아름다움을 알리기 위해 세종시민들이 ‘세종시 글꼴’을 직접 만들었다.

세종시와 세종문화관광재단은 공공 서체 ‘세종 자으미 모으미체’를 제작했다고 15일 밝혔다.

세종 자으미모으미체. 세종시 제공

해당 글꼴은 지난 6월부터 시민들이 직접 써 제출한 자신의 이름 손글씨를 기반으로 전문가 작업을 거쳐 완성했다.

흑백과 색상 2개 종류이며 색상(글꼴 기본 윤곽선에 색을 입힌 형태)은 한글 2780자와 영문 94자, 흑백은 한글 1만1172자, 영문 94자를 쓸 수 있다.

트루타입글꼴(TTF)과 오픈타입글꼴(OTF), 웹오픈폰트포멧(WOFF) 등 다양한 파일 형식으로 인쇄물과 웹사이트, 모바일앱 등 다양한 환경에서 자유롭게 사용할 수 있다.

다만 해당 글꼴을 유료로 양도하거나 판매하는 등 상업적 행위와 변형해 재배포하는 행위는 할 수 없다.

글꼴은 한글문화도시 세종시 공식 홈페이지(www.한글문화도시.kr)에서 누구나 무료로 내려받을 수 있다.

시 관계자는 “세종 자으미 모으미체를 공공디자인과 도시 홍보 등 다양한 분야에 활용해 한글문화를 확산하고 도시의 가치를 높일 계획”이라고 말했다.

