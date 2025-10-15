‘5선’ 이상민 전 의원 별세… 향년 67세

5선 국회의원을 지낸 이상민 국민의힘 대전시당위원장이 15일 별세했다. 향년 67세.

이상민 전 의원. 뉴시스

이날 소방당국에 따르면 이 위원장은 대전시 유성구 자택에서 심정지 상태로 병원으로 이송됐다. 이 위원장은 응급처치를 받으며 병원으로 옮겨졌지만, 병원 측은 사망 판정을 내린 것으로 전해졌다.

이 위원장은 1958년 대전 출생으로 생후 6개월 소아마비 후유증으로 지체장애 3급 판정을 받았다. 충남대 법대를 졸업하고 1992년 사법시험에 합격해 변호사로 활동했다.

2003년 열린우리당에 입당해 17대 총선에서 대전 유성구에 출마해 당선됐다. 이후 대전 유성구에서 17대부터 21대 총선까지 내리 5선을 했다. 2023년 말에는 ‘이재명 사당화’를 비판하며 더불어민주당을 탈당했고 지난해 초 국민의힘에 입당했다. 이후 국민의힘 대전시당 위원장으로 선출돼 활동해 왔다.

이 위원장의 입당을 제안했던 한동훈 전 국민의힘 대표는 이날 페이스북에서 “진정한 의회민주주의자 이상민 의원님을 추모한다”며 “대단한 정치가셨다. 진영이 아니라 국민이 먼저고 나라가 먼저라고 의기투합했던 단단한 마음, 깊이 간직하겠다”고 했다.

같은당 김미애 의원도 페이스북에서 “고단한 정치의 길에서도 늘 품위를 잃지 않으셨던 분이다. 아직 하실 일이 많으신데, 이렇게 떠나시다니 안타까운 마음 금할 길 없다”며 “헌신과 품격을 오래도록 기억하겠다”고 썼다.

