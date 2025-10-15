역주행 흥행 ‘체인소 맨’, 4일 연속 1위…주제가도 ‘붐!’ 터졌다

일본 애니메이션 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’이 흥행 질주를 이어가고 있다. 소니픽처스 코리아 제공

일본 애니메이션 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’이 4일 연속 1위를 지키면서 한국 박스오피스를 강타했다.

15일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 전날 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’이 전날 3만 2532명의 관객을 동원해 박스오피스 1위에 올랐다. 이로써 누적 관객 수는 190만 4438명을 기록했다.

2위는 2만 6460명을 동원한 ‘보스’가, 3위는 1만 8029명의 관객의 발걸음을 부른 ‘어쩔수가없다’가 뒤를 이었다.

‘극장판 체인소 맨: 레제편’은 전 세계 누계 발행 부수 3000만 부를 돌파한 후지모토 타츠키의 만화 ‘체인소 맨’의 인기 에피소드 레제편을 영화화한 작품이다.

‘극장판 체인소 맨: 레제편’ 스틸컷. 소니픽처스 코리아 제공

악마와 인간 그리고 악마 헌터가 공존하는 세상에서 전기톱 악마 포치타와의 계약으로 인해 ‘체인소 맨’이 된 소년 덴지와 폭탄의 악마와 계약한 그의 첫사랑 소녀 레제와의 만남을 다뤘다.

이미 두터운 팬층을 보유한 원작 만화와 애니메이션이었기에 해당 작품의 영화판 역시 개봉 전부터 팬들의 기대를 한몸에 받았다. 극장의 큰 화면과 음향 시스템과 어우러진 액션신으로 관객들의 발걸음을 연일 이끌고 있다. 500만 관객을 돌파한 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’에 이어 흥행 질주를 하고 있다.

지난달 24일 개봉한 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’은 개봉 첫 주에는 박찬욱 감독의 신작 ‘어쩔수가없다’로 인해 2위를 기록했고, 추석 연휴 첫날부터는 코믹 액션 ‘보스’의 등장으로 연휴 내내 박스오피스 3위로 밀려나면서 주춤했다.

하지만 지난 주말부터 입소문과 함께 탄탄한 스토리로 개봉 3주 차에 1위를 탈환하면서 역주행을 시작했다. 지난 10~12일에는 32 만4000여 명이 관람하며 1위를 기록, 누적 관객 수는 183만 6000여 명이었다. 이후 개봉 12일째였던 지난 5일에는 누적 관객 100만 명을 넘기면서 뜨거운 열기를 이어가고 있다.

‘극장판 체인소 맨: 레제편’ 포스터. 소니픽처스 코리아 제공

또 영화 흥행에 힘입어 한국에서도 사랑받는 J팝 스타 ‘요네즈 켄시’가 부른 오프닝 주제가 ‘아이리스 아웃’ 역시 국내 대중음악 시장에서 인기를 얻고 있다.

지난달 15일 공개된 해당 곡은 국내 대표 음원 플랫폼 멜론의 ‘톱 100’ 차트에서 13일 0시 기준 6위에 올라 일본 가수 최고 기록을 세웠다. 앞서 17위에 올랐던 또 다른 J팝 스타 이마세의 히트곡 ‘나이트 댄서’를 앞지르면서 새 기록을 경신했다.

‘아이리스 아웃’뿐만 아니라 요네즈 켄시와 우타다 히카루가 함께 부른 엔딩곡 ‘JANE DOE’ 역시 큰 관심을 받으면서 국내 음원 플랫폼 상위권에 랭킹하며 영화 흥행의 저력을 보이고 있다.

