개교 480년된 영국 왕립 명문 학교 '크라이스트 칼리지 브레콘'을 가다 [밀착취재]

14일 (현지시간) 오후 12시 영국 포이스주 크라이스트 칼리지 브레콘 운동장.

올해로 개교 484주년을 맞은 영국 왕립 명문 학교 '크라이스트 칼리지 브레콘' 교정에 들어서자 운동장에서 럭비 연습에 몰두하고 있는 학생들이 가쁜 숨을 몰아쉬며 얼마남지 않은 대회 준비에 비지땀을 흘리고 있었다.

크라이스트 칼리지 브레콘 학생들이 넓디넓고 푸른 잔디밭 운동장에서 럭비 경기를 하고 있다.

'크라이스트 칼리지 브레콘'은 1541년 영국 헨리 8세에 의해 왕실 헌장에 의해 설립된 전통 명문 비영리 사립 기숙학교다.

이 학교는 헨리에 의해 해체된 도미니카 수도회의 중세 예배당과 홀을 여전히 사용하고 있는 만큼 중세기때의 고풍스러운 건축물이 그대로 보존되고 있다.

이 학교는 파이낸셜 타임즈지 보도에 따르면 '돈 대비 가치' 면에서 영국 독립학교 중 상위 3위에 올랐다.

2017년 12월, Estyn(HM's Inspectate for Education & Training in Wales)은 Christ College의 성과를 5개 검사 영역 모두에서 "탁월하다"고 평가했다.

2017년 GCSE 성적의 96%가 A*-C였고, 100%의 학생이 C등급에서 5개 이상의 GCSE를 달성한데 이어 A-Levels에서는 전체 합격률(A*-E 등급)이 98%, A*-C에서 83%로 나타날 정도로 교과 학습 성취도면에서 탁월한 성적를 보이고 있다..

이에 경북 포항시가 글로벌 교육 인프라 구축을 위한 세계적 수준의 국제학교 유치에 속도를 내고 있다.

이강덕 포항시장이 인사말을 하고 있다.

임주희 포항시의회 경제산업위원장이 인사말을 하고 있다.

15일 포항시에 따르면 이강덕 시장과 임주희 포항시의회 경제산업위원장을 비롯 김상일 부위원장, 이상범· 조영원 포항시의원 등 포항시 대표단은 전날 (현지시간) 영국 왕립 명문 학교 ‘크라이스트 칼리지 브레콘(Christ College Brecon·CCB)’을 방문, 국제학교 유치를 위한 다양한 협력 방안을 논의했다.

1541년 개교한 CCB는 전통과 내실 있는 운영을 자랑하는 영국 명문 기숙형 학교로 탄탄한 이공계 교육과 전인교육 철학을 바탕으로 명성이 높다.

특히 시는 포스텍과 지역 연구기관 등과의 연계 효과를 높여 미래형 국제교육 허브를 구축한다는 목표로 이날 회의에서 국제학교 유치 추진 배경 및 교육 비전을 설명했다.

CCB는 자교의 오랜 전통의 전인교육 철학과 교과 운영 경험을 공유하며 포항과의 중장기적 협력 가능성을 확인했다.

크라이스트 칼리지 브레콘 학생들이 농구경기를 하고 있다.

크라이스트 칼리지 브레콘 초등생이 연기 실습을 하고 있다.

또한 방문단은 교실·기숙사·예술동 등 주요 시설을 둘러보며 향후 포항 유치 시 참고할 세부 사항도 꼼꼼히 점검했다.

이강덕 시장은 마틴 토마스 이사장과 가레스 피어슨 교장을 만나 오는 11월 중 포항 방문 초청과 양 기관 간 업무협약 체결을 제안했으며, CCB 측은 이를 수락했다.

이 시장은 “철강 중심의 산업도시에서 교육·연구·첨단산업이 공존하는 글로벌 도시로 전환하고 있는 포항에 국제학교가 설립되면 미래 경쟁력을 높이는 핵심 인프라가 될 것”이라며 “경제자유구역이 국가첨단전략산업의 글로벌 허브로 도약하기 위해서는 연구개발(R&D) 인재 유치 및 도시의 미래 경쟁력 확보를 위한 세계적 수준의 국제학교 유치를 반드시 성사시키겠다”고 강조했다.

임주희 포항시의회 경제산업위원장은 “국제학교는 지역 인재 양성뿐만 아니라 외국 기업의 투자 여건과 정주 여건을 향상시키는 핵심 시설”이라며 “포항시의회도 집행부과 적극 협력해 국제학교 유치 성사에 총력을 다하겠다”고 말했다.

크라이스트 칼리지 브레콘 교정 모습.

포항시 대표단은 14일 (현지시간) 영국 왕립 명문 학교 ‘크라이스트 칼리지 브레콘’을 방문, 국제학교 유치를 위한 다양한 협력 방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽 4번째 이강덕 포항시장, 5번째 마틴 토마스 이사장).

경제자유구역으로 지정된 포항융합기술지구(펜타시티) 내에 ‘경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법’에 따라 설립 가능한 국제학교는 외국교육기관으로 분류돼 내국인의 입학이 제한적인 외국인학교와 달리 일부 내국인 입학이 허용된다.

포항 설립 시 지역 내 글로벌 교육 환경 조성 및 외국기업 유치와 정주여건 개선 등 지역 발전 전반에 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

한편 현재 국내에는 대구광역시 1개소(대구국제학교), 인천 송도 2개소(채드윅송도국제학교, 칼빈매니토바국제학교)로 총 3개소가 운영되고 있다.

