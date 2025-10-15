홍진영, 임신설에 분노 “벗으면 장난 아냐”

SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨' 화면 캡

가수 홍진영이 뱃살 논란에 대해 해명했다.

14일 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에서는 조정치, 정인, 홍진영, 윤하정이 출연해 이야기를 나눴다.

앞서 홍진영은 최근 한 행사장에서 찍힌 직캠에서 뱃살이 포착돼 임신한 것이 아니냐는 말도 안 되는 루머가 온라인에 퍼지기도 했다.

유튜브 등에 관련 쇼츠만 보이면 계속 넘겼다는 홍진영은 이날 방송에서 "나 그렇지 않다"고 해명했다.

이어 "찍은 분에게 너무 서운하다. 영상이 계속 양산되고 있다. 댓글 보면 상처 받는다. 배꼽도 크다는 데 아니다"라고 강조했다.

그러면서 프로그램 MC인 가수 탁재훈에게 "만져보라"고 주장하기도 했다.

탁재훈은 그러자 "제가 어떻게 만져요. 믿을게요. 저 때보다 살 빼고 왔지?"라고 너스레를 떨었다.

홍진영은 다만 "사실 저 때 밥을 많이 먹긴 했다. 문어 비빔밥을 먹었다"고 설명했다.

그럼에도 "(똥배 의심을 부른) 저 치마는 찢을 거다. 비키니 입고 가위로 찢을 것이다. 나 벗으면 장난 아니다"라고 자부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지