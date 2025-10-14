여야, 정무위서 MBK 김병주 한목소리 질타…"먹튀"·"국민 기만"

여야는 14일 '홈플러스 사태'와 관련, 대주주인 사모펀드 운영사 MBK 파트너스 김병주 회장을 한목소리로 질타했다.



김 회장은 이날 국회 정무위원회의 공정거래위원회에 대한 국정감사에 증인으로 출석했다.

김병주 MBK파트너스 회장이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에 증인으로 출석해 의원 질의를 들으며 안경을 고쳐쓰고 있다. 연합뉴스

여야는 김 회장과 김광일 홈플러스 대표를 향해 MBK가 사회적 책임을 다하지 않고 홈플러스 매각을 추진 중이라고 비판했다.



민주당 이강일 의원은 "홈플러스를 무리하게 인수하고, 경영 전략은 없었다"며 "MBK는 (기업을) 인수할 때마다 투자와 성장을 약속하지만, 배당과 재매각으로 투자금 회수만 계속한다. 그래서 시장에서 '먹튀'라고 한다"고 비판했다.



이 의원은 "한국에서 수익을 많이 올리지 않았나"라며 "한국 최고 부자 중 하나인 김 회장에게 노블레스 오블리주를 기대하는 것이 무리인가"라고 말했다.



민주당 유동수 의원은 "'포브스'에서 김 회장 재산이 14조원이라고 나온다"며 "대한민국과 국민에 대한 사회적 책임에 조금 더 진정성을 보여야 한다"고 촉구했다.



같은 당 김남근 의원은 "인수자가 안 나오면 홈플러스를 청산하려고 하는 것 아닌가. 국회가 우습나"라며 "국민을 기만한 것"이라고 비판했다.



국민의힘 소속 윤한홍 정무위원장은 "제가 봐도 M&A(인수·합병)가 안 되면 청산으로 흘러가는 것 같다"고 꼬집었다.



국민의힘 유영하 의원은 김 회장을 향해 "여러분들이 (M&A를) 금융기법이라고 하지만, 그렇게 하면 안 된다. 유동성 문제가 터진다는 것을 알고, 어느 시점에 '엑시트'(투자금 회수) 할지 다 시뮬레이션 돌려봤을 것"이라며 "대한민국을 너무 만만하게 보지 말라"고 말했다.



유 의원은 "사모펀드가 투자하다 보면 손실을 볼 수도 있는데, 왜 이득만 보려고 하는가"라며 "손실이 났으면 여러분이 책임져야 한다. 어떻게 하는지에 따라 국민 여론이 바뀐다"고 강조했다.

<연합>

