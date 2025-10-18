이미 결혼했다니…열애설 없이 조용한 가족식 올린 스타

김재경. 김재경 인스타그램 캡처

비연예인 배우자를 배려해 조용히 올린 결혼식이었다. 열애설 한 번 없이 사랑을 키워온 한 배우가 지난해 여름, 직계 가족만 참석한 비공개 결혼식을 올린 사실이 뒤늦게 알려졌다. 화보 한 장만 더한 담백한 공지에 축하와 응원이 이어지고 있다.

그룹 레인보우 출신이자 배우로 활동 중인 김재경이 결혼했다. 소속사 나무엑터스는 지난해 12월 16일 공식 입장문을 통해 김재경이 같은 해 여름 소중한 인연과 백년가약을 맺었다고 알렸다. 결혼식은 직계 가족 위주로 최소 인원만 초청해 진행됐고, 외부 공개 없이 마무리됐다.

소속사는 뒤늦게 사실을 알린 배경에 대해 상대가 비연예인이라는 점을 존중해 사생활 침해 우려를 최소화하고자 했다고 설명했다. 이어 “배우로서 좋은 연기와 작품으로 여러분이 보내주신 사랑에 보답할 수 있도록 열심히 노력하겠다. 인생의 새로운 챕터를 시작한 김재경 배우에게 축하와 따뜻한 격려를 부탁드린다”고 덧붙였다.

김재경. 나무엑터스 제공

함께 공개된 웨딩 화보는 전통혼례복 한 컷이었다. 김재경이 웨딩드레스를 입은 모습이나 배우자의 실루엣이 담긴 사진도 없었고, 혼인 사실을 확인하는 수준으로만 공개했다.

같은 날 김재경도 직접 결혼 소감을 밝혔다. 그는 자신의 인스타그램에 “제 인생의 새로운 챕터가 시작 돼 이렇게 소식 전한다. 새 챕터도 언제나처럼 씩씩하고 재미나게, 그리고 담백하게 써 내려가 보고 싶은 마음을 응원해주길 바란다”며 “새로운 작품으로도 하루 빨리 좋은 소식 전할 수 있도록 힘내보겠다. 날이 부쩍 추워졌는데 감기 조심하시고 늘 고마워요 모두”라고 썼다.

결혼 소식이 뒤늦게 전해진 만큼, 팬들의 반응은 놀라움과 축하가 교차했다. “열애설 한 줄도 없었는데 이미 새 출발을 했다는 점이 인상적”이라는 반응과 함께, 비연예인 배우자에 대한 배려에 공감하는 의견도 많다.

노을 결혼식에 참석한 레인보우 멤버들. 노을 인스타그램 캡처

김재경 소식이 전해지자 레인보우 다른 멤버들의 근황에도 시선이 모인다. 2020년 지숙을 시작으로 2022년 고우리, 2024년 정윤혜와 김재경, 2025년 4월 노을까지 차례로 결혼했다. 노을의 결혼식에는 멤버 전원이 참석해 여전히 끈끈한 팀워크를 보여줬다. 현재 미혼인 멤버는 오승아와 조현영이다.

오승아는 노을의 결혼식 현장을 담은 짧은 영상을 인스타그램에 올리며 “노글이도 가는구나… 부럽다… 행복해”라고 적었다. 동료의 새 출발을 축하하면서도 자신의 결혼에 대한 바람을 에둘러 전한 대목이다. 조현영은 2월 24일 방송된 채널A ‘탐정들의 영업비밀’에서 “저랑 1명 빼고 멤버들이 다 시집을 가서 결혼 생각이 든다. 주변에서 다 가니까 괜히 조바심 난다”며 “결혼하고 싶어서 ‘조규이’로 개명했다”고 밝혀 결혼 의지를 분명히 했다.

김재경 김재현 남매. 김재경 인스타그램 캡처

2009년 레인보우 1집 ‘Gossip Girl’로 데뷔한 김재경은 2016년 팀 활동을 마무리한 이후 배우로 영역을 넓혀 왔다. 2023년 11월 8일 개봉한 영화 ‘너를 줍다’에 출연했고, 2024년 2월에는 tvN·TVING O’PENing(오프닝) 시리즈 ‘그랜드 샤이닝 호텔’에서 인상적인 캐릭터를 선보였다. 그는 꾸준한 작품 활동을 통해 ‘아이돌 출신’ 수식어를 넘어 자기 색이 분명한 배우로 자리 잡아가고 있다. 올해 2월에는 웨이브(Wavve) 오리지널 드라마 ‘리버스’(2025 공개 예정) 출연을 확정하며 또 한 번의 연기 변신을 예고했다. 한편, 김재경의 친동생 김재현은 FNC엔터테인먼트 소속 밴드 엔플라잉 멤버로 활동 중이다.

