‘술파티 회유’ 난타전… 이화영 “檢이 협박” 野 “김현지 개입” [李정부 첫 국정감사]

여야는 14일 법무부에 대한 국회 국정감사에서 검찰개혁과 12·3 비상계엄의 위헌성, 이재명 대통령 측 변호인들의 공직 진출 등을 놓고 사사건건 대립했다.

‘검사들에게 포위’ 지적에… 정성호 “절대 아냐” 정성호 법무부 장관이 14일 국회 법제사법위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 정 장관은 “국민주권 정부하에서 법무부는 철저하게 국민 안전을 지키고 국민 인권을 최대한 보호하면서 본인 업무에 충실하게 저희들이 노력하고 있다”며 검사들에게 포위된 것이 아니냐는 의원 지적에 “절대 그런 것은 없다”고 말했다. 이재문 기자

국민의힘 조배숙 의원은 헌법에 검찰총장이 규정된 점을 들어 검찰청 폐지는 “헌법 위반”이라고 했다. 신동욱 의원은 “국가 시스템을 무너뜨리는 것이 특정 개인, 최고 권력자인 대통령의 안위를 위해 진행되고 있다는 의구심을 가지지 않을 수 없다”고 했다.



신 의원은 나아가 “대한민국 정부가 ‘이재명 로펌 정부’냐”며 이 대통령의 변호사 출신 인사들이 공직에 진출한 점도 문제 삼았다. 그러자 무소속 최혁진 의원은 “윤석열정부의 탄압과 조작 수사 등에 의해 정의의 편에 섰던 분들”이라고 맞받았다. 이 대통령 변호인 출신인 민주당 박균택·김기표 의원을 가리켜 “얼마나 호기롭고 정의롭지 않나”라고도 했다. 최 의원은 기본소득당 비례대표로 당선된 뒤 민주당으로 당적으로 옮기려다 좌절됐다.



여당은 계엄 등 의혹과 관련해 박성재 전 법무부 장관과 심우정 전 검찰총장, 김주현 전 대통령실 민정수석 등을 증인으로 부르려 했으나 당사자들이 대거 불출석했다. 이와 관련, 이 대통령은 국무회의에서 “국회에 가서 국민을 대표하는 국회의원들에게 법률에 의해서 진실을 말해야 할 사람들이 이를 거부한다든지, 대놓고 뻔뻔하게 거짓말을 한다든지 하는 일은 절대 허용하면 안 된다. 차라리 말을 말든지”라고 말했다.



여야는 검찰의 대북 송금 사건 수사 과정상 불거진 ‘연어 술파티’ 의혹을 둘러싼 진실 공방을 이어갔다. 해당 사건으로 유죄(징역 7년8개월) 확정돼 수감 중인 이화영 전 경기부지사와 수사를 맡았던 박상용 검사(법무연수원 교수)가 국감장에 나와 서로 본인 진술이 맞다고 주장하면서 여야 공방에 열기를 더했다.



더불어민주당이 제기한 소위 술파티 의혹은 법원에서 사실로 입증되지 않았다. 이 전 부지사는 올 6월 확정판결을 받았다. 민주당은 이 사건을 검찰이 ‘조작 기소’했다는 입장을 고수했다. 나아가 이 전 부지사는 ‘결백’하다는 입장이다. 국민의힘은 이 전 부지사의 유죄가 공범으로 기소된 이 대통령의 유죄로 이어지는 구조를 깨기 위해 민주당이 ‘재판 뒤집기’를 시도한다고 보고 강력 반발했다.

14일 서울 여의도 국회에서 열린 법무부 등에 대한 법제사법위원회 국정감사에서 국민의힘 나경원 의원의 질의가 이어지고 있는 가운데 박상용 법무연수원 교수(왼쪽)가 발언대로, 이화영 전 경기도 평화부지사가 답변을 마치고 자리로 향하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 주진우 의원은 “연어를 얼마나 얻어먹고 도대체 3개월간 자기(이 전 부지사)가 모셨던 경기지사(이 대통령)에 대해서 허위 자백을 할 수 있단 말이냐”고 포문을 열었다. 박 검사가 수원지검 조사실에서 이 전 부지사에게 연어 안주를 곁들인 술자리를 제공해 자백을 유도했다는 여권 주장을 정조준한 것이다. 주 의원은 이 전 부지사가 재판 과정에서 설주완 변호사를 사임시키고 김광민 변호사를 선임한 과정에 김현지 대통령실 제1부속실장이 개입했다는 의혹도 제기했다.



박 검사는 그러자 “설 변호사가 갑자기 사임했다”며 “이유를 들어보니 ‘민주당의 김현지님으로부터 전화로 질책을 많이 받았다. 더 이상 나올 수 없다’고 했다”고 대답했다. 김 실장은 당시 민주당 의원이자 당대표였던 이 대통령의 보좌관이었다. 이에 주 의원은 “그 자체로 증거인멸이자 위증교사”라며 김 실장을 국감장에 증인으로 출석시켜야 한다고 날을 세웠다.



민주당 서영교 의원으로부터 발언 기회를 얻은 이 전 부지사는 “박 검사가 동석한 자리에서 술자리가 있었다”고 맞받았다. 그는 “이재명 당시 대표에 대해 제가 진술하면 형을 감면하거나 바로 석방해 주겠다는 조건을 끊임없이 제시받았다”, “아들을 구속하겠다고 협박받았다”고도 했다. 아울러 이 전 부지사는 “설 변호사는 원래 제가 선임한 변호사가 아니었다”고 했다. 그러자 박 검사는 이 전 부지사가 설 변호사 사임 이후에 본격적인 자백을 했다며 물러서지 않았다.

