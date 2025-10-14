檢 “백해룡 파견 때 별도수사팀 구성”

입장 밝히는 백해룡 전 형사과장 (서울=연합뉴스) 윤동진 기자 = 백해룡 전 영등포경찰서 형사과장(경정)이 12일 서울 서초구 대검찰청 앞에서 인천세관 마약 밀수 연루 의혹 관련 합동수사팀 출범에 대해 입장을 밝히고 있다. 2025.6.12 mon@yna.co.kr/2025-06-12 10:28:03/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

이재명 대통령이 최근 ‘세관 마약수사 외압 의혹’ 수사와 관련해 의혹 폭로 당사자인 백해룡(사진) 경정 파견을 지시한 가운데 검찰이 기존 합동수사팀과 구분된 별도 수사팀을 꾸려 백 경정이 수사에 참여케 하기로 했다. 백 경정이 “현재 합수팀은 ‘불법’이라 참여할 수 없다”고 밝히자 이례적으로 수사팀을 하나 더 만들기로 한 것인데, 한 사안에 대해 두 수사팀을 꾸리는 것이라서 논란이 커질 것으로 보인다. 한 피의자가 두 팀의 수사를 받거나, 수사 이후에는 두 팀이 다른 판단을 내릴 여지가 있기 때문이다.



서울동부지검은 14일 “백 경정이 파견될 경우 의사를 존중해 기존 합수팀과 구분된 별도 수사팀을 구성할 것”이라며 “인천지검 마약 밀수사건 수사은폐 의혹 등 백 경정이 피해자가 아닌 사건 수사를 담당하게 해 불필요한 논란을 최소화할 것”이라고 밝혔다.



백 경정은 이 대통령 지시에 따라 동부지검 파견을 갈 순 있지만 현 합수팀에 소속될 순 없다는 입장을 내놓은 바 있다. 그는 이날 통화에서 “대통령께서 현재 합수팀이 어떻게 구성됐는지 모르지 않겠냐”며 “제가 (동부지검에) 가게 되면 현재 합수팀에는 들어가지 않을 것”이라고 했다. 백 경정은 올 6월 대검찰청 합수팀 출범 당시에도 기자회견을 열고 검찰이 외압 과정에 관여했기 때문에 직접 수사하는 게 부당하다고 주장한 바 있다. 대검은 지난 8월 임은정 서울동부지검장에게 합수팀 수사 지휘권을 넘겼다.



야권에서는 이 대통령 지시에 대해 ‘외압 피해자’에게 수사를 맡기는 꼴이라며 부적절하다는 비판이 이어지고 있다. 국민의힘 한동훈 전 대표는 이날 페이스북에서 “야당 정치인에 대한 허위망상 음해에 대통령이 직접 가담한 것도 문제인 데다가 대통령이 일선 검사에게 직접 수사 개입을 한 건 중대한 불법”이라고 주장했다.



정성호 법무부 장관은 국회 법제사법위원회 국정감사에서 이와 관련해 “(이 대통령 지시는) 엄정하게 잘 수사하라는 원론적 당부”라며 “백 경정이 수사 과정에 관한 이야기를 외부에서 하고 있기 때문에 본인이 직접 참여하는 게 좋지 않겠냐는 차원”이라고 했다.



백 경정은 직접 수사가 이해충돌 소지가 있다는 지적에 대해 “범죄 수사하던 중 수사팀에게 외압이 행사되면 팀장이 피해자가 되는 거냐. 마약게이트 덮어버린 검찰이 수사해야 이해충돌의 문제가 없어진다는 거냐”며 “별 해괴한 소리”라고 반박했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지