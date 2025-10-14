미 재무, 희토류 수출통제로 "중국이 가장 크게 다칠 것"

스콧 베선트 미국 재무장관은 중국이 예고한 희토류 수출 통제 강화로 인한 최대 타격은 중국이 입게 될 것이라고 주장했다.



파이낸셜타임스(FT)는 베선트 장관이 13일(현지시간) 자사와 가진 인터뷰에서 "이는 중국 경제가 얼마나 약한지를 보여주는 신호이며, 그들은 다른 모두를 자신과 함께 끌어내리려고 하고 있다"고 말했다.

스콧 베선트 미국 재무장관. 연합뉴스

이어 "고객을 해치는 것이 좋은 아이디어라는 것이 레닌주의적 비즈니스 모델에 있을지도 모르겠지만 중국은 세계에 (희토류) 최대 공급국"이라며 "그들이 세계 경제를 둔화하려 한다면 자신들이 가장 크게 다칠 것"이라고 덧붙였다.



그러면서 "그들은 리세션(경기침체)/디프레션(극심한 경기침체)의 한가운데 있으며, 수출을 통해 벗어나려고 하고 있다"며 "문제는 이런 과정에서 그들이 국제 사회 내 자신들의 입지를 약화하고 있다는 점"이라고 했다.



한편 사안을 잘 아는 소식통은 양측이 합의에 이르지 못할 경우에 대비해 미국이 대응책 초안을 마련했다면서 미국이 이번 주 워싱턴D.C에서 열리는 주요 7개국(G7) 장관회의에서 이 문제를 최우선으로 다룰 것이라고 전했다.



아울러 또 다른 미국 고위 당국자는 리청강 중국 상무부 국제무역담판대표 겸 부부장이 지난 8월 워싱턴D.C를 방문했을 때 이미 위협을 가했다고 말했다.



이 당국자는 "리청강이 지난주에 전개된 중국의 현재 공격 노선 중 상당수를 지난 8월에 예고했다"며 "그는 매우 격앙된 상태와 매우 공격적인 어조로 자기 뜻대로 되지 않으면 미국이 '지옥불'을 보게 될 것이고 말했다"고 전했다.



이 당국자는 리청강이 희토류를 언급하진 않았지만 "모든 예상을 뛰어넘는 방식으로 보복할 것이라고 말했다"면서 "몇 달 전 리청강이 예고했던 것을 중국이 지금 뒤늦게 정당한 대응인 것처럼 포장하려고 한다"고 덧붙였다.

<연합>

