故 설리, 오늘(14일) 사망 6주기..여전한 그리움

그룹 에프엑스 출신 배우 고(故) 설리(본명 최진리)가 세상을 떠난 지 6년이 흘렀다.

설리는 지난 2019년 10월 14일 경기 성남 수정구 심곡동 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 25세.

당시 설리의 매니저는 설리와 연락이 닿지 않자, 자택을 방문했고 숨져 있는 설리를 최초로 발견해 신고했다. 현장에서는 유서 대신 심경을 담은 자필 메모가 발견됐으며, 부검 결과 범죄나 타살 혐의점은 나오지 않았다.

갑작스러운 비보에 연예계는 큰 슬픔에 빠졌다. 방송가에서는 제작발표회 등을 취소하며 추모를 했으며, 동료 연예인들도 SNS와 인터뷰를 통해 비통한 마음을 전했다.

2005년 SBS 드라마 '서동요'로 데뷔한 설리는 2009년 걸그룹 f(x) 멤버로 합류해 '핫썸머', '일렉트릭 쇼크' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 이후 드라마 '아름다운 그대에게', 영화 '해적: 바다로 간 산적', '패션왕', '리얼' 등에 출연했다.

악성댓글과 루머로 인한 심리적 고통을 호소하며 활동을 중단했고, 2015년 f(x)를 탈퇴했다. 이후 웹예능 '진리상점', JTBC '악플의 밤' 등에 출연하며 활동을 이어갔다.

