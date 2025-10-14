맘스터치, 에드워드 리 셰프와 ‘두 번째 협업’ 제품 3종 출시

맘스터치는 14일 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’ 준우승자 에드워드 리 셰프의 레시피로 완성된 ‘에드워드 리 셰프 컬렉션’이 출시됐다고 밝혔다. 맘스터치 제공

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’ 준우승자 에드워드 리 셰프의 레시피로 완성된 ‘에드워드 리 셰프 컬렉션’이 출시됐다고 맘스터치가 14일 밝혔다.

메뉴는 ‘에드워드 리 K 싸이버거’와 ‘에드워드 리 K 비프버거’, ‘에드워드 리 크림디종 빅싸이순살’로 구성됐다.

‘에드워드 리 K 버거’ 2종은 한국적인 맛과 양식을 혁신적인 방식으로 연결했다.

육즙 가득한 치킨 또는 비프 패티에 매콤한 고춧가루로 버무린 신선하고 아삭한 코울슬로를 더해 입맛과 식감을 살리면서, 고추장을 가미한 특제 BBQ 소스로 깊은 감칠맛과 풍미를 더했다.

‘에드워드 리 크림디종 빅싸이순살’은 부드러운 크림치즈와 디종 머스터드를 조합한 소스에 아삭한 양파를 더해 상큼함을 살린 프리미엄 순살 치킨이다.

2차 셰프 컬렉션 신제품 3종 이날부터 전국 판매에 돌입하며, ‘에드워드 리 K 비프버거’는 비프패티 조리 시설을 갖춘 매장 600여곳에서만 만날 수 있다.

맘스터치 관계자는 “익숙한 한국적인 맛과 식재료를 활용한 새로운 스타일의 버거, 치킨을 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.

에드워드 리와 맘스터치는 올해 1월에도 ‘에드워드 리 빅싸이순살’, ‘에드워드 리 비프버거’ ‘에드워드 리 싸이버거’를 출시한 바 있다.

맘스터치는 에드워드 리와의 협업을 진행하면서 광고 모델료와 광고 제작·송출비 등 제반 비용 전액을 본사가 부담해 주목받고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지