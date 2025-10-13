충북서도 20대 ‘캄보디아 납치 의심’ 신고

캄보디아에서 감금과 실종 사례가 이어지는 가운데 충북에서도 캄보디아에서 20대 3명이 감금된 것으로 의심된다는 신고가 접수됐다.

13일 경찰 등에 따르면 지난 9일 "아들로부터 캄보디아에 감금돼 있다는 연락이 왔다"는 A씨 부모의 신고가 접수됐다. A씨 부모는 경찰에 "아들이 또래 지인 2명과 함께 캄보디아로 여행을 갔는데 프놈펜의 한 건물 안에서 감시를 받고 있다고 사회관계망서비스(SNS)로 알려왔다"며 "아들이 '내 통장이 자금세탁에 이용되고 있어 계좌가 정지되면 신변이 위험할 수 있으니 잘 관리해 달라'고 말했다"고 진술한 것으로 전해졌다.

주위 상황 등은 명확하게 언급하지 않았다. 다행히 A씨는 부모와 SNS로 연락 가능한 상태인 것으로 알려졌다.

A씨는 지난 8월 출국한 것으로 파악됐다. A씨와 함께 출국한 2명의 지인 신원과 행방은 아직 확인되지 않았다.

경찰은 A씨가 부모에게 “현지 공항에서 한국인 인솔자를 따라갔다가 어느 건물에서 감시당하게 됐다”는 뜻으로 말한 점 등을 미뤄 현지 범죄에 가담하기 위해 출국했을 가능성도 배제하지 않고 수사하고 있다. A씨 계좌가 최근 국내에서 전화 금융사기(보이스피싱) 범죄에 이용된 것으로 확인됐다.

경찰은 A씨를 실종자로 등록했다. 또 조만간 캄보디아 경찰 당국에 신병 확인을 위한 공조를 요청하기로 했다.

경찰 관계자는 “A씨가 감금 피해자인지, 범죄 피의자인지 단정하기 어렵고 동행한 지인 2명이 있는지도 확실치 않은 상황"이라며 "모든 가능성을 열어두고 전반적인 경위를 조사하고 있다”고 말했다.

