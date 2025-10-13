“캄보디아로 떠난 뒤 연락 두절”…광주·경북서도 추가 납치 신고

“살려주세요.”



광주 광산구에 사는 A(20)씨는 올해 6월26일 가족들에게 “돈을 벌어 오겠다”며 태국으로 출국했다. 이후 캄보디아로 이동한 A씨는 가족과의 마지막 통화에서 “살려 달라”고 말한 뒤 연락이 닿지 않고 있다. 올 8월19일 경북 상주에서 캄보디아로 출국한 30대 B씨의 행방도 묘연하다. B씨는 출국 닷새 뒤 텔레그램 영상통화로 가족에게 “2000만원을 보내주면 풀려날 수 있다”고 말하곤 연락이 끊겼다.

11일 캄보디아 AKP통신에 따르면 전날 캄보디아 깜폿지방검찰청이 살인과 사기 혐의로 A씨 등 30에서 40대 중국인 3명을 구속기소 했다고 밝혔다. 이들은 지난8월 깜폿주 보꼬산 인근에서 20대 한국인 대학생 B씨를 살해한 혐의를 받고 있다. AKP통신 홈페이지 캡처

최근 캄보디아에서 한국인 대학생이 고문·살해된 사건이 알려지며 사회적 파장이 커지고 있는 가운데 피해 사례 및 현지 가족의 안위를 묻는 신고가 전국에서 잇따르고 있다.



13일 전국 지방경찰청에 따르면 최근 캄보디아 실종 신고자 가운데 연락이 닿지 않는 사례는 모두 4건이다. 경북(상주·경주)과 광주에서 2건씩 발생했다. 이들은 현재까지 정확한 행방이 확인되지 않고 있으며, 외교당국과의 공조하에 긴급 소재 파악에 착수한 상태다.



최근 경찰에는 캄보디아에서 취업 사기를 당했거나 현지 가족과 연락이 닿지 않는 등의 신고가 잇따르고 있다. 전북에서는 올해 들어 캄보디아로 출국했다가 연락이 안 된다는 신고가 6건 접수됐으나 경찰 확인 결과 다행히 모두 생사가 확인됐다. 제주에서는 3건의 피해 신고가 접수돼 경찰이 수사하고 있다. 부산경찰청은 캄보디아를 비롯한 외국 출국 이후 실종 관련 신고가 3~4건 정도 접수돼 수사 중이다.



캄보디아 현지 납치 신고 건수는 매년 눈덩이처럼 불어나고 있다. 외교부 등에 따르면 2021년 4건에 불과했던 캄보디아 납치 신고 건수는 지난해 220건, 올해 8월까지 330건으로 크게 증가하고 있다. 캄보디아 현지 경찰 내 코리안데스크 설치에도 상당한 시간이 소요될 것으로 보인다.

조현 외교부 장관이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 국정감사에서 캄보디아 내 한국인 범죄 피해와 관련해 더불어민주당 윤후덕 의원의 질의를 받고 있다. 연합

유재성 경찰청장 직무대행은 “캄보디아가 동남아시아 다른 국가에 비해 경찰 간 협조관계가 상대적으로 원활하지 않은 것은 사실”이라고 말했다.



대통령실은 이날 위성락 국가안보실장 주재로 외교부, 법무부, 경찰청 등 관계기관이 참여하는 태스크포스(TF) 회의를 개최하고 우리 국민의 캄보디아 취업 사기·감금 피해 및 관련 범죄에 대한 대응책을 논의했다고 밝혔다. 민주당은 이날 ‘해외 취업 사기 대책 특별위원회’를 설치하는 방안을 검토하기로 했다.



국회 외교통일위원회는 22일 캄보디아 프놈펜에서 현지 국정감사를 열고 이번 사건과 관련해 대사관 차원의 대응 및 역할 등을 살펴보기로 했다.

