글로벌 공략 ‘K뷰티 중소기업’ 찾는다

중소벤처기업부는 K뷰티의 글로벌 시장 진출 확대를 위해 ‘2025 K뷰티 크리에이터 챌린지’에 참여할 중소기업을 모집한다고 13일 밝혔다.



K뷰티 크리에이터 챌린지는 뷰티 분야 수출 유망 중소기업을 발굴해 글로벌 시장 개척을 지원하기 위해 지난해부터 시작된 민·관 협업 프로젝트다.

세종시 어진동 중소벤처기업부. 뉴시스

지난해에는 미국 시장 진출을 목표로 178개 기업 중 10개를 선정해 아마존을 포함한 글로벌 플랫폼사의 마케팅 컨설팅과 정부의 수출바우처 활용 등을 지원했다. 올해는 중소기업들의 수출 다변화 수요를 반영해 대상 지역을 미국 외 일본, 동남아시아까지 3곳으로 확대했다.



해당 시장 진출을 희망하는 기업들을 대상으로 예선-본선-결선 등 3단계 심사를 거쳐 지역별 3개씩 총 9개 기업을 최종 선정할 계획이다. 각 단계를 통과한 기업에는 글로벌 플랫폼사 등과 연계한 해외 진출 준비, 플랫폼 입점 교육, 마케팅 전략 고도화를 위한 1대1 맞춤형 컨설팅 등도 제공된다.



최종 선정 기업은 지역별 글로벌 플랫폼사 입점과 제품 브랜딩 강화, 매출 증가를 위한 플랫폼사의 마케팅 지원을 받게 된다. 또 정부는 수출바우처, 해외규격인증획득 등 수출 지원사업을 연계 지원하고 창업기업의 경우 초기창업패키지 사업 참여 시 우대 혜택을 준다.



참여 대상은 직전년도 수출 실적이 500만달러(약 72억원) 미만의 뷰티 분야(이너뷰티, 뷰티기기 등 포함) 중소기업으로 시제품 단계 이상의 제품을 보유한 예비창업자도 신청할 수 있다.



참여 기업 모집은 14일부터 28일까지 진행되며, 사업 신청과 자세한 내용은 중소벤처기업진흥공단 고비즈코리아 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지