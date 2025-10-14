나주서 스마트 농업의 미래 일군다

대한민국 농업의 미래를 제시할 세계적인 축제, ‘2025 국제농업박람회’가 이달 23일부터 29일까지 전남 나주에서 개최된다. 13일 전남도 등에 따르면 이번 박람회는 ‘농업이 세상을 바꾼다’는 대주제 아래 25개국 380여개 기관이 참여한다.



박람회는 농업의 무한한 가치를 직관적으로 체험할 수 있도록 5개 주제 ‘마당(田)’으로 구성됐다.



먼저 ‘상생마당전’에선 스마트팜과 코딩, 드론 체험이 가능한 어린이·직업 체험관부터 청년 농부들의 창업 지원을 돕는 청년창업농마켓 등이 선보인다. ‘농업미래전’은 박람회의 심장부로 인공지능(AI) 기술이 이끄는 미래 농업 체험 공간이다. AI 스마트팜, 기후변화 대응 품종, 우주 시대 먹거리 기술 전시와 세계 선두 기업 자율주행 트랙터 체험, 로봇견 ‘스팟’ 시연 등 첨단 기술을 경험할 수 있다.



‘농업산업전’은 최신 농기계와 스마트팜 기술, 농자재 전시 및 판매 부스를 통해 농업 생산성을 높이는 산업 기술과 정보를 교류한다. ‘비즈니스전’은 K농업의 글로벌 교류와 수출 확대의 장으로, 16개국 50여개 해외 바이어 초청 수출상담회와 월드푸드테크 포럼, 국제 커피 심포지엄 등 국제 학술대회를 통해 글로벌 네트워크를 강화할 방침이다.



‘힐링치유전’에선 풍요의 정원, 아열대 식물원, 고구마·감 수확 체험, K커피 홍보관, 반려문화놀이터 등 자연 속 휴식과 오감 체험을 제공한다.

