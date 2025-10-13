[포토] 투어스 지훈 '멋짐 폭발'

그룹 투어스 지훈이 13일 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 미니 4집 ‘play hard’(플레이 하드)의 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.

‘play hard’는 젊음과 열정을 모두 던져 전력으로 임하자는 의미를 담은 앨범이다. TWS는 신보에 실린 6곡을 통해 치열하게 몰입하는 청춘의 이야기를 들려준다.

