수능 한 달 앞으로...[한강로 사진관]

입시 전문가들은 남은 기간에는 새로운 내용을 공부하기보다 지금까지 학습한 내용을 정리하고 실전 감각을 유지하는 것이 중요하다고 조언했다.

입시업계 관계자는 “이 시점에서 새로운 내용을 익히는 것은 효율이 낮다”며 “EBS 교재와 교과서를 중심으로 복습하고, 오답 노트를 다시 점검하는 것이 효과적”이라고 말했다.

전문가들은 문제를 풀 때 점수에 집착하기보다는 감각을 유지하고 실수를 줄이는 데 초점을 맞출 필요가 있다고 강조했다.

또한 주 1회 정도 실제 수능 시간표에 맞춰 모의고사를 치르며 시간 안배와 문제 풀이 감각을 유지하는 연습이 필요하다고 조언했다. 이를 통해 집중력과 시간 조절 능력을 기를 수 있고, 부족한 영역을 객관적으로 파악할 수 있다는 설명이다.

