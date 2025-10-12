경찰, 캄보디아에 코리안 데스크 설치…“국민 안전 지키겠다”

연합뉴스

경찰이 캄보디아 내 한국인 대상 범죄 급증에 대응해 현지에 ‘코리안 데스크’를 신설하고 국제 공조수사를 강화한다.

경찰청은 12일 “오는 23일 서울 여의도 콘래드호텔에서 캄보디아 경찰과 양자회담을 열고 코리안 데스크 설치를 위한 업무협약(MOU)을 체결한다”며 “현지 경찰과의 협력을 위해 국내 경찰관을 파견하는 방안도 협의 중”이라고 밝혔다.

‘코리안 데스크’는 대사관이 아닌 현지 경찰에 직접 파견돼 한인 대상 사건을 전담하는 경찰관으로, 2012년 필리핀에 처음 설치된 이후 해외 교민 보호의 전초기지 역할을 해왔다.

경찰은 이번 협약을 계기로 캄보디아 현지 치안 상황을 점검하고, 양국 간 수사 공조 체계를 한층 강화한다는 계획이다. 이를 위해 국가수사본부장의 캄보디아 방문도 추진 중이다. 또한 인터폴과 아세아나폴 등 국제 경찰기구와 협력해 초국경 범죄에 대한 합동작전도 전개할 방침이다.

경찰은 국제 공조수사 전담 인력도 30명가량 늘려 대응력을 높일 예정이다. 경찰 관계자는 “해외에서 우리 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 경찰의 모든 역량을 총동원하겠다”고 말했다.

