비트코인, 미중 긴장 고조에 약세 지속…11만달러 하회하기도

가상화폐 대장주 비트코인이 11일(현지시간) 미국과 중국 간 긴장 고조에 약세를 지속했다.



미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간 이날 오후 6시 53분(서부 오후 3시 53분) 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 2.15% 내린 11만1천178달러에 거래됐다.



전날 오전 12만 달러선에서 거래됐던 것과 비교하면 이틀 만에 8% 이상 하락한 수준이다. 지난 6일 기록했던 사상 최고가 12만6천200달러대보다는 1만5천 달러 이상 급락했다.



이날 가격은 10만9천600달러대까지 떨어지며 한때 11만 달러선이 무너지기도 했다.



같은 시간 시가총액 2위 이더리움은 3.58% 내린 3천748달러를 나타냈다. 전날 10% 이상 폭락했던 엑스알피(리플)는 3.56% 반등한 2.39달러에 거래됐다.



솔라나는 9.91% 다시 크게 떨어지며 177.19달러, 도지코인도 2.99% 내린 0.18달러를 나타냈다.



코인 데이터 분석 업체 코인글래스(CoinGlass)에 따르면 이번 급락으로 롱 포지션(상승 베팅)을 걸었던 트레이더들이 대규모 청산을 당하며 총 70억 달러(약 10조원) 규모의 포지션이 강제 정리됐다.



이번 급락은 도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 중국과 무역 긴장 고조를 시사하는 글을 올리면서 시작됐다.



트럼프 대통령은 "매우 이상한 일들이 중국에서 벌어지고 있다"며 "그들(중국)은 매우 적대적으로 변하고 있으며, 세계 각국에 서한을 보내 '희토류' 생산과 관련된 모든 요소에 대해 수출 통제를 하겠다고 통보하고 있다"고 밝혔다.



이에 "이 순간 검토하는 정책 중 하나는 미국으로 들어오는 중국산 제품에 대한 대규모 관세 인상"이라며 "마찬가지로 다른 많은 대응 조치도 진지하게 검토되고 있다"고 전했다.



그러면서 "2주 뒤 한국에서 열리는 APEC(아시아태평양경제협력체) 회의에서 시진핑(중국 국가주석)과 만날 예정이었지만, 이제는 그럴 이유가 없어 보인다"고 덧붙였다.



이후 트럼프 대통령은 중국의 희토류 수출 통제 조치에 맞서 다음 달 1일부터 중국에 100% 추가 관세를 부과하겠다고 밝혔다.



전문가들은 이번 급락을 2020년 코로나19 당시 급락장에 버금가는 수준으로 평가했다.



유명 트레이더 밥 루카스는 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "코로나급 핵폭탄이다. 끔찍할 정도로 난폭한 움직임이지만, 동시에 '대형 세력의 털기(mother of shakeouts)'일 수도 있다"고 적었다.



투자회사 루미다 웰스 창업자 람 아흘루왈리아는 "트럼프의 뉴스와 과열된 시장 상황이 겹쳐 급격한 하락을 불러왔다"고 했고, 또 다른 유명 트레이더 펜토시는 "지금 시장엔 감정이 폭발하고 있다. 이번 폭락은 역사상 세 손가락 안에 들 정도로 극단적"이라며 "알트코인들도 코로나 폭락 당시만큼 급락했다"고 짚었다.

