공포의 월요일 될까?… 1400만명 밤잠 설친다 [수민이가 궁금해요]

도널드 트럼프 미 대통령이 중국의 희토류 수출 통제 움직임을 비판하며 중국을 상대로 대규모 관세 인상을 예고하면서 10일(현지시간) 뉴욕증시 주요 지수가 급락했다. 최근 최고가 행진을 이어가고 있는 국내 주식시장도 타격이 불가피할 것으로 전망된다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 878.82포인트(-1.90%) 내린 45,479.60에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 저장보다 182.60포인트(-2.71%) 내린 6,552.51에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 820.20포인트(-3.56%) 떨어진 22,204.43에 각각 마감했다.

뉴욕증권거래소의 트레이더. UPI=연합뉴스

S&P 500 지수와 나스닥 지수는 트럼프 행정부의 관세 정책 발표 직후였던 4월 10일 이후 6개월 만에 최대 낙폭을 기록했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 중국의 희토류 수출 통제 움직임을 비판하며 "2주 뒤 한국에서 열리는 APEC(아시아태평양경제협력체)회의에서 시진핑(중국 국가주석)과 만날 예정이었지만, 이제는 그럴 이유가 없어 보인다"고 말했다. 이어 "우리가 이 순간 검토하는 정책 중 하나는 미국으로 들어오는 중국산 제품에 대한 대규모 관세 인상"이라며 "마찬가지로 다른 많은 대응 조치도 진지하게 검토되고 있다"고 밝혔다.

트럼프 대통령의 이 같은 발언이 나오기 직전까지 나스닥 종합지수가 장중 사상최고치 기록을 경신하는 등 뉴욕증시는 강세 흐름을 이어가는 듯했다.

그러나 트럼프 대통령의 고강도 보복 조치 예고에 투자 심리가 급속히 냉각됐고, 최근 상승세가 가팔랐던 대형 기술주를 중심으로 차익 실현 성격의 매도세가 쏟아졌다.

엔비디아가 이날 4.95% 급락했고, 테슬라(-5.06%), 아마존(-4.99%), 애플(-3.44%), 메타(-3.83%) 등 주요 빅테크 주가가 모두 큰 폭으로 하락했다.

사진=연합뉴스

AMD(-7.8%), 브로드컴(-5.91%) 등 반도체 기업 주가도 낙폭이 컸다.

최근 '인공지능(AI) 붐'에 힘입어 관련 종목 주가가 가파르게 올랐던 데다 중국이 빅테크 기업들의 주요 공급망 및 수요처 역할을 해온 영향을 받았다.

일명 '공포지수'로 불리는 미 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성지수(VIX)는 이날 22.44까지 고점을 높여 지난 6월 19일 이후 4개월 만에 가장 높은 수준을 나타냈다.

라이언 데트릭 카슨그룹 최고시장전략가는 "세계 1·2위 경제 대국이 다시 다툼을 시작했고 '일단 팔고보자'식의 분위기가 나타났다"며 "트럼프 대통령의 글이 불쑥 나타나 시장에 극단적인 변동성 혼란의 문을 열었다"라고 말했다.

미 연방정부 일시적 업무정지(셧다운) 사태가 10일째로 접어든 가운데 미 의회의 여야 대치로 셧다운 사태의 해결 기미가 여전히 보이지 않는 점도 투자자들의 우려를 키우는 요인으로 작용했다.

한편 이번 추석 연휴 때 국내 투자자들이 미국 주식을 1조 7600억원 어치 순매수 한 것으로 나타났다. 이는 지난해 추석연휴 당시 순매수 금액보다 약 300배 많다.

11일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로 통계에 따르면, 추석연휴 기간인 3∼9일 국내 투자자의 미국 주식 순매수 금액은 12억4200만 달러로 집계됐다. 한화로 환산하면 1조7600억원에 달하는 금액이다.

연휴가 시작되기 전까지 한국 증시는 미국에서 불어온 빅테크 훈풍과 대내적인 증시 부양 정책 기대감에 힘입어 코스피가 연일 신고가를 경신하는 상황이었다.

증시 전문가들은 “매수세가 왕성해진 상태에서 장기 연휴에 돌입해 국내 증시가 휴장에 들어가자 강한 투자심리의 불길이 미국 증시로 옮겨 붙었던 것으로 보인다”고 말했다.

