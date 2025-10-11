“물인 줄 알고”…파라핀 오일로 라면 끓여 먹은 캠핑족 10명 ‘병원행’

경기 광주시에서 캠핑장 이용객들이 실수로 파라핀 오일을 단체로 마셔 병원으로 이송되는 사건이 발생했다.

사진 = 클립아트코리아 제공

11일 연합뉴스와 경기도소방재난본부 등에 따르면 이날 오전 5시 10분쯤 광주시 남한산성면의 한 캠핑장에서 A씨 등 11명이 파라핀 오일을 물로 오인해 라면을 끓여 먹었다는 119 신고가 접수됐다. 당시 A씨 등은 메스꺼움과 구토 증세를 보인 것으로 전해졌다.

구급대원들은 이들 중 증상이 없는 1명을 제외한 10명에 대해 안전조치를 실시한 뒤 병원으로 이송했다.

파라핀오일은 석유를 정제해 얻는 고순도 탄화수소계 물질로, 무색무취의 액체이며 휘발성이 적다. 특히 등유보다 그을음과 냄새가 적어 캠핑장에서 램프 연료로 주로 사용되며, 대부분 페트병에 담겨 유통되기 때문에 물로 착각하기 쉽다.

파라핀 오일을 물로 오인해 섭취할 경우, 복통과 메스꺼움, 구토 증상 등이 나타날 수 있다. 호흡기로 넘어갈 경우 흡인성 폐렴을 일으킬 수도 있다.

소방 관계자는 “실수로 파라핀 오일을 마셨다면 즉시 119에 신고하고, 병원에서 응급조치를 받아야 한다”고 당부했다.

