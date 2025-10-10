주말 외출할 때 우산 챙기세요…곳곳 오락가락 비

수도권과 강원, 충청북부에 토요일인 11일에도 비가 내렸다가 그치기를 반복하면서 이어지겠다.



11일까지 더 내릴 비의 양은 경기북부와 서해5도 10∼60㎜, 서울·인천·경기남부·강원북부 10∼40㎜, 강원중부·강원남부내륙·강원남부산지 5∼30㎜, 강원남부동해안·세종·충남북부·충북북부 5∼10㎜ 정도일 것으로 예상된다.

가을비가 내린 10일 경기도 의왕시 왕송호수 인근에서 시민들이 활짝 핀 코스모스와 핑크뮬리를 보며 가을 정취를 만끽하고 있다. 연합뉴스

일요일인 12일에는 강원영동에 비가 내리는 가운데 경기남부·강원영서·충남북부·충북중부·충북북부에 새벽까지, 경북과 전라동부·경남에 각각 오전과 오후부터 비가 오겠다. 또 대전·세종·충남남동내륙·충북에는 오후 중 비가 내리겠다.



12일 예상 강수량은 강원영동 10∼40㎜, 경북북부동해안·북동산지 5∼20㎜, 부산·울산·경남 5∼10㎜, 나머지 지역 5㎜ 안팎이다.



가을비는 다음 주 초중반까지 이어질 것으로 예상된다.



13일 수도권·강원·충남북부·경북북부동해안·경북북동산지에 비가 내리는 가운데 경북중·북부내륙에 오전, 충남북부 이외 충청에 오후, 전북(남동부 제외)에 밤부터 빗방울이 떨어지기 시작하겠다.



전국 대부분 지역은 14일 오후까지 비가 이어지겠으나, 남부지방은 15일, 강원영동과 제주는 16일까지 강수가 계속되겠다.



기온은 아침엔 평년기온보다 확실히 높고, 낮엔 평년기온과 비슷하거나 약간 높은 수준을 당분간 유지하겠다.



11일 아침 최저기온은 16∼21도, 낮 최고기온은 20∼30도일 전망이다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 18도와 22도, 인천 19도와 23도, 대전 19도와 27도, 광주 19도와 29도, 대구 18도와 28도, 울산 19도와 28도, 부산 21도와 28도다.



12일은 아침 최저기온과 낮 최고기온이 각각 16∼21도와 20∼28도겠다.



동해안과 동해상에 12일부터 강풍이 불 것으로 예상된다.



동해안과 제주해안에는 당분간 너울이 유입돼 백사장으로 높은 물결이 강하게 밀려오겠으니 주의해야 한다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지