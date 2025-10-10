“내 뷰티 취향 찾아볼까”…29CM, 13일부터 ‘이구뷰티위크’ 진행

29CM는 뷰티 카테고리 대형 기획전 ‘이구뷰티위크’를 이달 13일부터 23일까지 개최한다고 10일 밝혔다.

이구뷰티위크는 29CM가 올해부터 뷰티 카테고리 경쟁력을 강화하기 위해 상·하반기 두 차례 선보이는 대형 행사다. 지난 4월 열린 첫 기획전은 열흘간 거래액이 작년 동기간 대비 7배 이상 증가하며 뷰티 카테고리의 성장 가능성을 입증했다.

이번 기획전은 ‘29CM에서 시작하는 뷰티’라는 테마로 29CM가 주목하는 고감도 뷰티 브랜드를 큐레이션한 것이 특징이다. 열흘간 29CM에서만 만나는 단독 상품 기획전 ‘이구뷰티 셀렉티드’ 행사에는 △설화수 △연작 △정샘물 △프리메라 등 국내 프리미엄 브랜드부터 △라부르켓 △주닥 △리바이탈래쉬 등 고효능·고기능성 뷰티 브랜드가 참여한다.

또한 29CM는 자신의 라이프스타일과 취향에 맞는 새로운 뷰티 브랜드를 탐색할 수 있도록 럭키박스 이벤트를 확대 운영한다. 스킨케어, 메이크업, 헤어·바디케어, 프래그런스 등 최대 30만 원 상당의 뷰티 브랜드 상품으로 구성된 ‘이구뷰티박스’를 2만9000원에 한정 판매한다. 자신만의 건강한 뷰티 라이프스타일을 공유하며 주목받고 있는 크리에이터 3인이 직접 선정한 상품 구성인 ‘셀럽뷰티박스’도 제안한다.

동시에 뷰티 맞춤형 실시간 라이브 방송 콘텐츠도 확대 편성했다. △13일 설화수 △14일 비비앙 △21일 라우쉬와 눅스 △22일 에스트라 △23일 연작 편이 순차 진행된다.

이번 29라이브에서는 29CM의 강점인 스토리텔링 역량을 더해 겟레디윗미(GRWM) 컨셉으로 진행되며 제품의 특장점을 활용한 실제 사용법을 제안하고 다양한 카메라 앵글 연출로 발색력 등을 면밀하게 확인할 수 있도록 기획했다.

구매 고객을 위한 할인 혜택도 강화했다. 열흘간 전 구매 고객에게 사용 가능한 20% 장바구니 쿠폰을 제공하며 매일 선착순 30% 쿠폰을 추가 지급한다. 이와 함께 48시간 간격으로 5가지 대표 뷰티 카테고리별 인기 상품을 엄선해 선보이는 ‘카테고리 데이’도 운영한다.

‘2025 하반기 이구뷰티위크’에 대한 자세한 내용은 오늘(10일)부터 29CM 모바일 앱과 웹에서 확인할 수 있다.

