서울시, 민주당에 “특검 지방선거용 도구 삼으려는 시도 중단해야”

더불어민주당이 오세훈 서울시장의 이른바 ‘명태균 게이트’ 연루 의혹에 대한 특검 수사를 주장하자, 김병민 서울시 정무부시장이 “민주당은 야당 소속 서울시장을 향한 정치적 탄압과 음해를 즉각 중단해야 한다”고 맞받았다.

김 부시장은 10일 “민주당 3대 특검 대응 특별위원회가 또다시 오 시장을 향해 근거 없는 허위 사실을 퍼뜨리며 특검 수사를 촉구했다”며 “지난 8월31일 내란 특검을 향해 ‘국민의힘 소속 지자체장들이 계엄에 동조한 의혹이 있다’는 황당한 주장을 내세워 수사를 하명하더니 이번엔 근거조차 불분명한 내용을 근거로 김건희 특검에도 동일한 압박을 가하고 있다”는 입장을 밝혔다.

오세훈 서울시장이 10일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘더 건강한 서울 9988, 한가위 확.찐.살. 확 빼기’ 체력장에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이어 김 부시장은 “특검을 ‘특정인 수사 지시부’로 변질시키는 행태”라면서 “이는 (내년) 지방선거를 앞두고 특검을 정쟁의 도구로 활용하겠다는 민주당의 노골적인 의도를 여실히 보여 주는 것”이라고 목소리를 높였다.

앞서 이날 민주당 3대 특검 대응 특별위원회는 국회에서 기자회견을 갖고 “오 시장 관련 수많은 불법 의혹이 드러나고 있음에도 검찰의 뭉개기와 수사 지연에 국민은 분노하지 않을 수 없다”며 “김건희 특검은 검찰로부터 넘겨받아 철저히 수사하고 진상을 낱낱이 규명해야 한다”고 했다. 오 시장을 향해선 “떳떳하다면 측근에게 책임을 떠넘기지 말고 국민적 의혹에 답해야 한다”고도 했다.

이와 관련해 김 부시장은 “오 시장은 이미 오래 전 명태균 사건과 관련해 여러 차례 서울중앙지검에 수사 촉구 요구서를 제출하며 신속한 수사를 요청했고, 일부 언론의 왜곡된 보도나 허위 사실에 대해선 법적 조치를 취했다”면서 “그럼에도 민주당은 명백한 허위 사실을 되풀이하며 의혹을 부풀리고 정치 공세에 몰두하고 있다”고 지적했다.

