‘한가위 확·찐·살· 확빼기’ 체력 회복 챌린지 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다

10일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 어울림광장에서 더 건강한 서울 9988 체력 회복 챌린지 '한가위 확·찐·살· 확빼기'가 열렸다.

한가위 확·찐·살· 확빼기는 서울시가 지난달 발표한 '99세까지 팔팔하게' 잘 살기 위한 종합대책 '더 건강한 서울 9988'와 연계한 첫 시민참여 행사다.

연휴 직후 개인별 체력을 측정하고 전문가의 운동 코칭을 통해 정해진 목표를 스스로 달성해, 보름 후인 오는 25일 여의도한강공원 이벤트광장에서 열리는 '건강가득 대축제'에서 중간 점검을 하고, 한 달 후부터 서울시 체력인증센터에서 생활습관 개선 성과를 직접 확인하는 방식이다.

이날 행사에는 오세훈 서울시장과 황규석 서울시의사회 회장, 김재섭 국민의힘 국회의원, 방송인 조나단·파트리샤 남매, 시민대표 등도 체력측정에 참여했다.

오 시장은 "오늘 챌린지는 단순히 살만 빼자는 게 아닌 잃어버린 건강을 되찾고, 체력도 기르는 출발점"이라며 "앞으로 전 자치구에 체력인증센터가 생겨 시민들이 언제든 쉽게 체력을 측정하고 운동처방을 받을 수 있게 된다"고 말했다.

